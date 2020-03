Greifswald

An der Universitätsmedizin Greifswald ( UMG) gibt es den ersten Corona-Fall unter den Mitarbeitern. Wie Pressesprecher Christian Arns mitteilte, wurde am Montag das positive Corona-Testergebnis einer Mitarbeiterin bekannt. „Die Frau hat wegen Fiebers den Dienst nicht angetreten und sich dann telefonisch für einen Abstrich angemeldet“, so Arns. „Seitdem befindet sie sich in häuslicher Isolation.“ Die Kollegen der Mitarbeiterin seien ebenfalls sofort gestestet worden – alle negativ.

Derzeit zwei Patienten in Behandlung

Auf welcher Station der Fall aufgetreten ist, wird nicht bekanntgegeben. Ein „Durchtesten“ aller Mitarbeiter ist nicht vorgesehen. Man halte nichts von Kohorten-Screenings ohne symptomatische Begründung, da die Ergebnisse nur für den Testtag aussagekräftig wären, so die Klinik. Insgesamt wurden seit dem 12. März bisher 1.305 Abstriche an der UMG genommen. 49 Proben davon waren positiv. Aktuell werden in der UMG zwei Patienten wegen Corona stationär behandelt, davon einer intensivmedi­zinisch. Auch im Kreiskrankenhaus Wolgast sind derzeit zwei Corona-Patienten untergebracht.

Von Anne Ziebarth