Corona: Insel Usedom macht wieder dicht – Polizeikontrollen angekündigt

Wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen gilt seit Mittwoch wieder ein Einreiseverbot für den Landkreis Vorpommern-Greifswald. Damit sind auch Ausflüge von Tagestouristen und Besuche von Zweitwohnungsbesitzern – ohne „triftigen Grund“ – untersagt, wie ein Kreissprecher am Mittwoch erklärte.

Betroffen sind Deutschlands zweitgrößte Insel Usedom sowie das Stettiner Haff, wo traditionell viele Berliner, Brandenburger und Sachsen Feriensitze haben. Ein individuelles Interesse an freier Einreise müsse hinter dem öffentlichen Interesse, das regionale Gesundheitssystem funktionsfähig zu halten und die Neuinfektionen zu reduzieren, zurückstehen.

Besuch der Zweitwohnung kein triftiger Grund

Als „triftige Gründe“ zählen vor allem berufliche Tätigkeiten oder ein Besuch der Kernfamilie, heißt es in der Verfügung. Allein der Besuch in der Zweitwohnung sei kein „triftiger Grund.“ Um alles zu regeln, könnten die Zweitwohnungsbesitzer aber noch drei Tage kommen, also bis zum Freitag (16. April).

Polizei kontrolliert wieder ab Sonnabend

Laut Aussage des Leiters der Polizeiinspektion Anklam, Polizeidirektor Gunnar Mächler, wird es ab Sonnabend wieder an den Grenzen des Landkreises sowie auf den Zufahrtsstraßen zur Insel Usedom und auch auf der Insel selbst Kontrollen geben. Wie bereits zu Ostern wird nicht dauerhaft 24 Stunden am Tag kontrolliert, sondern immer wieder mal, wobei auch mobile Kontrollstellen wechseln können. Die Polizeibeamten seien auf den Dienst am Wochenende eingestellt, versichert er.

Die Ämter Usedom-Nord, Usedom-Süd, Am Peenestrom und Lubmin sowie die Gemeinde Heringsdorf werden mit ihren Ordnungsämtern bzw. kommunalen Ordnungsdiensten die normale Kontrolltätigkeit durchführen, hieß es. Wie Verwaltungschef René Bergmann vom Südamt sagte, werde man Hinweisen nachgehen, aber wie schon zu Ostern keine Extra-Kontrollen anberaumen.

„Wir sind kein Streifendienst und klingeln auch diesmal nicht an Türen“, sagt er. Gleiches sagt die Lubminer Verwaltungschefin Astrid Holzhüter. „Wir werden mit Augenmaß handeln.“

Inzidenz von 218,1 am Mittwoch

Zweitwohnungsbesitzer, die bereits seit Wochen oder – wie manch einer –gar seit Monaten schon seine Zweitwohnung nutzt, kann auch weiterhin hierbleiben. „Denn der- bzw. diejenige war bereits für längere Zeit im Vorpommern-Greifswald, als die Allgemeinverfügung erlassen wurde“, begründet auch der Kreis.

In dem Landkreis, der von Pasewalk über Anklam, Usedom und Wolgast bis Greifswald reicht, lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Mittwoch den zweiten Tag wieder über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (218,1). Da es sich um ein diffuses Infektionsgeschehen handelt, müsse der Kreis solche Maßnahmen ergreifen, sagte ein Sprecher. Eine solches Einreiseverbot gab es schon von Mitte Januar an ein paar Wochen. Damals wies die Polizei Hunderte Autofahrer ab.

