Rostock

Ganz Deutschland redet über die Corona-Inzidenz: Die Zahl der Infektionsfälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, ist entscheidend dafür, wie stark das öffentliche Leben der Bewohner in den einzelnen Regionen eingeschränkt ist – und ab wann gelockert wird.

Aktuell sinkt die Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder. Nachdem zwischenzeitlich Lockerungen in Kraft getreten waren, befindet sich Mecklenburg-Vorpommern derzeit im Lockdown. Dieser soll noch bis mindestens 22. Mai andauern. Das öffentliche Leben wurde massiv eingeschränkt – in weiten Teilen des Landes gelten sogar nächtliche Ausgangssperren.

Interaktive Inzidenz-Karte für MV (Lagus-Zahlen)

Wie ist der aktuelle Stand bei der Sieben-Tage-Inzidenz in den einzelnen Regionen von MV? Das erfahren Sie ausführlich in unserem aktuellen Tagesbericht (täglich gegen 17 Uhr) und als Übersicht in folgender interaktiver Karte:

Die Inzidenz-Karte basiert auf den täglichen Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus). Diese sind ausschlaggebend für die Entscheidungen der Landespolitik. Sie können sich von den täglich vermeldeten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI), nach denen der Bund seien Entscheidungen ausrichtet, unterscheiden.

Fünf-Tage-Übersicht zur Inzidenz in MV (RKI-Zahlen)

Mit der Überarbeitung des Bundes-Infektionsschutzgesetzes wurde die Bundesnotbremse eingeführt. Diese regelt seit dem 24. April 2021 in ganz Deutschland einheitliche Corona-Beschränkungen in zwei zwei Stufen.

Sollte ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschreiten, tritt zwei Tage später die Bundesnotbremse in Kraft. Weitere verschärfte Maßnahmen kommen dazu, wenn ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt drei Tage lang eine Inzidenz von mehr als 150 hat. Die jeweiligen Maßnahmen werden erst wieder gelockert, wenn die Region fünf Tage in Folge bei dem Inzidenzwert unter 150 beziehungsweise unter 100 liegt.

Mehr dazu hier: Bundes-Notbremse in MV: Wie funktioniert sie? Welche Corona-Regeln gelten aktuell?

Zur besseren Übersicht, wo in Mecklenburg-Vorpommern gerade die Bundesnotbremse wirkt und wo nicht, zeigen wir hier den Sieben-Tage-Inzidenz-Wert der einzelnen Kreise und kreisfreien Städte in MV aus den vergangenen fünf Tagen in einer Tabelle.

Diese Tabelle beruht auf den Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI), da diese für die Bundesnotbremse ausschlaggebend sind – nicht die Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus). Die Zahlen von RKI und Lagus können sich unterscheiden. Während das RKI seine Zahlen am Morgen erfasst und vermeldet, wertet das Lagus den aktuellen Stand am Nachmittag aus. Bis dahin gemeldete Infektions- und Todesfälle laufen also in die Lagus-Statistik mit ein.

Video: Warum Rostock lange Zeit nur wenige Corona-Fälle hatte

Von OZ