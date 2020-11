Corona: Kein Weihnachtsmarkt in Greifswald

Greifswald

Viele haben es bereits befürchtet, nun steht die Entscheidung fest. Es wird in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in der Hansestadt Greifswald geben. Das sei in Abstimmung mit dem Veranstalter, der Großmarkt Rostock entschieden worden.

Stadtbibliothek hat Lieferservice ins Leben gerufen

Doch das ist noch nicht alles. Durch die neue Landesverordnung zum Schutz vor der Corona-Pandemie gibt es auch in der Hansestadt Greifswald und in Lubmin weitere Einschränkungen und Schließungen. Die Stadtbibliothek bleibt vorerst geschlossen, um die Kunden weiterhin mit Medien zu versorgen, wurde ein Abholservice und Bringedienst eingerichtet. Weitere Informationen auf www.stadtbibliothek.greifswald.de. Das Stadtarchiv bleibt wegen der Umzugsvorbereitungen geschlossen.

Kultureinrichtungen bleiben geschlossen

Geschlossen sind auch die Kultureinrichtungen der Stadt: Sowohl das Soziokulturelle Zentrum St. Spiritus wird für den Publikumsverkehr geschlossen, als natürlich auch das Theater Vorpommern und die kleine Rathausgalerie.

Doch es gibt auch Ausnahmen. Die Musikschule bleibt zum Beispiel geöffnet. Auch die Greifswald-Information am Markt schließt nicht, sondern ist von Montag bis Freitag 10 Uhr bis 17 Uhr für Gäste da. Führungen finden ab sofort allerdings nicht mehr statt. Auch im Einwohnermeldeamt ist Publikumsverkehr erlaubt. Für andere Behördengänge in Stadthaus und Rathaus ist eine vorherige Terminvereinbarung Pflicht. Auch die politischen Ausschusssitzungen in der kommenden Woche sollen wie geplant stattfinden. Allerdings ist hier eine vorherige Anmeldung nötig.

Auch Lubmin fährt runter

Viele Einschränkungen auch im Lubmin. Auch hier ist kein Weihnachtsmarkt mehr im Veranstaltungskalender vorgesehen. Die Veranstaltungsräume, das Kinderspielzimmer und die Vereinsräume im Seebadzentrum sind geschlossen, die Bibliothek kann zu den Öffnungszeiten der Kurverwaltung unter Beachtung der Infektionsschutzregeln genutzt werden.

Die Kurverwaltung schränkt ihre Besetzung ein. Künftig findet man Ansprechpartner von montags bis donnerstags 9 Uhr bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr, sowie freitags von 9 bis 12 Uhr. Achtung: Nur einzeln eintreten.

Gemeindevertretung tagt trotzdem

Die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses und der Gemeindevertretung finden wie geplant statt, für die weiteren Ausschüsse ewrden Einwohner gebeten, die Aushänge zu beachten. Die noch vorgesehenen Sprechstunden des Bürgermeisters Axel Vogt ( CDU) in diesem Jahr entfallen.

Von Anne Ziebarth