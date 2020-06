Corona-Krise: Posaunenchor spielt vor Greifswalder Seniorenheimen

Greifswald

Musik macht Freude – auch oder gerade in Krisenzeiten. Das weiß auch der Posaunenchor der Johannesgemeinde. Seit einigen Wochen treten die Laien-Musiker etwa einmal die Woche mit genügend Abstand zueinander vor Greifswalder Senioren- sowie Pflegeheimen oder vor Krankenhäusern und Wohnblocks auf.

Applaus dafür gibt es dafür nicht nur von Bewohnern und Pflegekräften. Auch Spaziergänger, Muttis mit Kindern oder Fahrradfahrer bleiben stehen, um dem Gratiskonzert zu lauschen. So jedenfalls war es bei einem ihrer letzten Auftritte vor dem Kursana Domizil im Ostseeviertel.

Von der Kirche zu verschiedenen Orte in Schönwalde I

Die Idee für die 20-minütigen Gratiskonzert ist aus der Not heraus geboren. Nachdem Gottendienste Mitte März wegen der Corona-Pandemie untersagt wurden, entschied ein Teil der Musiker, sonntags vor der Kirche zu spielen, die sich in der Kemnitzer Wende befindet. „Getraut haben wir uns mit nur zwei oder drei Musikern und einem Abstand von gefühlt vier Metern“, erinnert sich Chorleiter Gerrit Marx zurück.

Die Musiker beschlossen kurze Zeit später, an verschiedenen Orten in Schönwalde I unter freiem Himmel aufzutreten. Zwar in Minimialbesetzung, doch die Zuhörer dankten es dem Chor. „Irgendwann wussten die Leute schon, dass wir kommen und warteten schon am Straßenrand. Jedes Mal verabschiedeten wir uns immer mit den Worten ’bis nächste Woche’“, sagt der 51-jährige Greifswalder.

Musiker benötigen Sonnenschirme und Stühle

Weil Besuche im Senioren- und Pflegeheimen noch immer nur begrenzt möglich sind, beschloss die Gruppe mit ihren Gratiskonzerten vor den Häusern etwas Abwechslung in den Alltag der Bewohner zu bringen. Doch die Auftritte unter bei Wind und Wetter bringen auch Nachteile mit sich, wie die Musiker feststellen musste. Die teuren Notenbücher können bei Regen schnell durchweichen, zudem fehlt es an wassabweisenden Sonnenschirmen. „Wir haben auch ältere Mitglieder, die nich solange stehen können.“ Dafür werden Sitzmöglichkeiten benötigt.

Da Gerrit Marx davon ausgeht, dass auch die Proben in den nächsten Monaten nicht in Räumen stattfinden werden und der Chor nun im Garten der Kirche proben muss, riefen die Musiker zu einer Spendenaktion auf. „Gerne würden wir uns zwölf Schirme kaufen, die wir sowohl als Regen- aber auch als Sonnenschutz nutzen wollen. Dazu noch zwölf wetterfeste Stühle und wir werden weiter mit viel Freude unterwegs sein“, so der Chorleiter. Wer den Posaunenchor finanziell unterstützen möchte, kann dies unter folgender Bankverbindung tun: Johannes-Posaunenchor, Iban: DE87 1505 0500 0233 0007 55, Sparkasse Vorpommern. Weitere Informationen gibt es auf: www.johannes-greifswald.de/posaunenchor.html

Von Christin Lachmann