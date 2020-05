Sie fordern einen kritischen Umgang mit Corona, wollen Maßnahmen wie in Schweden und äußern sich kritisch gegenüber Impfungen: Knapp 200 Menschen haben in Greifswald am Wochenende gegen die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Corona-Krise demonstriert. Doch es gab auch Gegenstimmen.