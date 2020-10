Corona-Lage im Kreis Vorpommern-Greifswald verschärft sich wieder

Greifswald

Die Corona-Situation im Landkreis Vorpommern-Greifswald verschärft sich wieder. Nachdem im Sommer über Tage keine Neuinfektionen registriert wurden, steigt die Zahl inzwischen wieder deutlich. Zuletzt hatte sich eine Lehrkraft, die am Deutsch-Polnischen Gymnasium in Löcknitz arbeitet, infiziert. Fünf Schüler wurden am Dienstag positiv getestet, für insgesamt 216 Kontaktpersonen wurde häusliche Quarantäne angeordnet. Komplizierend wirke sich die Tatsache aus, dass alle fünf Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Klassen stammen, so Kreissprecher Achim Froitzheim. Damit erweitere sich der Kreis der zu testenden Personen in verschiedene private Umfelder hinein.

Reiserückkehrer und Feiern sind Schwerpunkt

Am Montag wurden im gesamten Landkreis insgesamt 27 aktive Fälle gemeldet. Eine vergleichbare Situation gab es nach Angaben der Kreisverwaltung zuletzt Mitte April, als sich in einem Pflegeheim in Tutow rund 30 Bewohner und Pflegekräfte infiziert hatten. Anders als im Frühjahr bilden inzwischen Reiserückkehrer und Feiern jeglicher Art die Schwerpunkte für die Ausbreitung des Erregers, so Froitzheim. „Wir beobachten die Entwicklung sehr aufmerksam und reagieren schnell und effizient.“ Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle je 100 000 Einwohner) liegt nach Angaben des Kreises bei 8,4 und ist damit im deutschlandweiten Vergleich immer noch sehr niedrig.

Gesundheitsamt erhält Unterstützung

Das Gesundheitsamt rät angesichts steigender Fallzahlen eindringlich, die geltenden Corona-Vorschriften zu befolgen. „Trotz Corona-Müdigkeit gilt es, weiterhin die Hygiene-Maßnahmen beizubehalten, Mund-Nasen-Bedeckung in der Öffentlichkeit zu tragen und Risiken zu vermeiden“, so Froitzheim. Zu den vermeidbaren Gefahren gehörten auch Fahrten und Urlaube in Risikogebieten. Die Revitalisierung von Fieberzentren, wie sie im Frühjahr in der Erwartung stark steigender Infektionszahlen eingerichtet wurden, sei bislang noch nicht erforderlich. Die Teams zur Durchführung von Corona-Tests könnten bei Bedarf vergrößert werden. In Löcknitz erhält das Gesundheitsamt Unterstützung vom DRK.

Uni-Medizin: „Gerüstet für alle Situationen“

Im Universitätsklinikum Greifswald wird aktuell kein Corona-Patient behandelt, wie UMG-Sprecher Christian Arns sagte. Der letzte sei vor drei Wochen als genesen entlassen worden. Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie 22 Patienten im Klinikum stationär behandelt. Fünf von ihnen – alle mit schweren Vorerkrankungen – starben. Derzeit würden Corona-Patienten im Umfeld der Notaufnahme oder Intensivstation untergebracht. Sollte die Erkranktenzahlen steigen, könnten die Fachkliniken innerhalb weniger Stunden wieder in schwarze und weiße Bereiche für Patienten mit beziehungsweise ohne Corona getrennt werden. „Wir sind seit März für alle Situationen gerüstet“, so Arns. „Die Pläne liegen in den Schubladen“

Gesundheitsamt empfiehlt Grippeschutzimpfung

Gerade in diesem Jahr sollten sich die Menschen auch wegen Corona gegen Grippe impfen lassen. Das gelte insbesondere für gefährdete Menschen, die beispielsweise Vorerkrankungen haben, so Froitzheim. „Die Covid-19-Erkrankung und die Grippe können durchaus zeitgleich auftreten.“ Mit einer Grippe-Impfung könne man zumindest dieser Erkrankung weitgehend vorbeugen. Zudem ließe sich damit auch die Gesamtzahl der Erkrankten, die medizinische Einrichtungen aufsuchen, minimieren. „So kann man mit der Impfung seinen persönlichen Beitrag dazu leisten, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.“

Offenbar steht auch ausreichend Impfstoff zur Verfügung. Der Kreisverwaltung seien bislang keinerlei Engpässe bekannt geworden. „Jeden Tag kommen Dutzende Menschen zur Grippeschutz-Impfung ins Gesundheitsamt des Landkreises an den Standorten Greifswald, Anklam und Pasewalk“, so Froitzheim. Wie beim Hausarzt sei auch im Gesundheitsamt die Impfung kostenfrei.

