Greifswald

Ab sofort können sich die Greifswalder auch im Corona-Schnelltestzentrum des MMZ-Küchenstudios Am Koppelberg kostenlosen Selbsttests unterziehen. Damit hat in der Hansestadt das nunmehr sechste Zentrum eröffnet (Testzentren der Unimedizin alte Mensa am Schießwall und Fischmarkt, Testzentrum Elisenpark, Sophi-Testzentrum, DRK-Testzentrum).

Testen und dann gleich einkaufen

Chef des Schnelltestzentrums im Möbelhaus ist Alexander Riad, der hauptberuflich Ärztlicher Direktor des DRK-Krankenhauses in Teterow ist. Seiner Frau Melanie Rocksien-Riad gehören die drei MMZ-Möbelhäuser in Wolgast, Stralsund und Neubrandenburg sowie das MMZ-Küchenstudio in Greifswald. Gemeinsam ist die Idee für das Schnelltestzentrum entstanden, um die Hemmschwelle für Kunden zu senken, die Möbelmärkte zu besuchen.

„Es ist derzeit ein Desaster für alle. Wir möchten den Einzelhandel unterstützen und helfen, einen Besuch im Schnelltestzentrum mit möglichst wenig Aufwand in den Alltag zu integrieren“, sagt Alexander Riad. Ein negativer Schnelltest muss derzeit sowohl für einen Friseurbesuch als auch beim Schuh- oder Kindermodeneinkauf vorgelegt werden. „Derzeit kommen kaum Kunden in unsere Geschäfte. Unser größtes Möbelhaus ist das in Stralsund. Dort hatten wir am Montag ganztags elf Kunden“, sagt Rocksien-Riad. Die Geschäfte trotzdem offen zu halten sei teurer als die Komplettschließung zuvor.

Zertifikat gilt für alle Geschäfte

Großer Vorteil der MMZ-Testzentren an allen vier Standorten ist, dass die Kunden ein Zertifikat bekommen, mit dem sie nicht nur im eigenen Haus, sondern auch überall sonst einkaufen gehen oder körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. In Greifswald liegt das Küchenstudio direkt im Industriegebiet Herrenhufen. Die dort angesiedelten Firmen können ihre Mitarbeiter während der Arbeitszeit ins Schnelltestzentrum für die Tests schicken, die die Arbeitgeber künftig verpflichtend anbieten sollen.

Testergebnis auf Papier nach 15 Minuten

Bis zu 500 Schnelltests können pro Tag durchgeführt werden, wie Melanie Rocksien-Riad mitteilt. „Wir bieten eine Linie mit und eine ohne Termin an“, so die Möbelhaus-Inhaberin. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr. Termine können telefonisch vereinbart werden: Rufnummer 038 34 / 391 09 88. Mitzubringen ist lediglich ein Personalausweis. Anspruchsberechtigt für den Test ist jeder, der in Deutschland krankenversichert ist. Die Versicherungskarte muss trotzdem nicht vorgelegt werden. Nach dem Test muss die Person 15 Minuten auf das Testergebnis warten und kann das schriftliche Zertifikat dann sofort mitnehmen.

Tests so oft wie man möchte

Auch das ist wichtig: Jeder kann sich so oft testen lassen, wie er möchte. In der Testverordnung des Bundes sorgt das Wort „mindestens“ für Verwirrung. Wörtlich heißt es: „Testungen nach § 4a (Anm. der Redaktion: das ist die ‚Bürgertestung‘) können im Rahmen der Verfügbarkeit von Testkapazitäten mindestens einmal pro Woche in Anspruch genommen werden“. Bedeutet: Solange genügend Schnelltests zur Verfügung stehen, gibt es keine Beschränkung, wie oft sich jemand testen lassen möchte. „Es besteht die Möglichkeit, dass sich Bürger gar nicht und andere häufiger testen lassen, beispielsweise bei der Inanspruchnahme einer Dienstleistung, die ein negatives Testergebnis erfordert“, sagt Gunnar Bauer, Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Die Kosten für die Schnelltests übernimmt der Bund. Wie viele Menschen die kostenlosen Schnelltests in Vorpommern-Greifswald in Anspruch nehmen, darüber könne das Ministerium keine Aussage treffen.

In der Hansestadt sind die kostenlosen Testmöglichkeiten zum Teil sehr gefragt. In Kooperation mit der Stadt eröffnete die Greifswalder Unimedizin zwei Testzentren – eines befindet sich in der Alten Mensa am Schießwall, das zweite wurde vergangene Woche auf dem Fischmarkt eröffnet. Die Termine, die aktuell im Minutentakt vergeben werden, können online gebucht werden. Auch viele andere Testzentren in der Hansestadt setzen auf die Onlineterminvergabe. Vernetzt sind die Testzentren untereinander jedoch nicht. Das bedeutet, dass es auch keine Kontrollen darüber gibt, wie oft sich eine Person pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lässt.

Von Katharina Degrassi und Christin Lachmann