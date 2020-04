Greifswald

Dr. Matthias Gründling ist Intensivmediziner an der Universitätsmedizin Greifswald und Experte für Sepsis ( Blutvergiftung). Seit Mitte März arbeit der 59-Jährige als Corona-Manager für ganz Vorpommern. Wie er zu dem Posten kam, was ihn in Corona-Zeiten gewaltig aufregt und was er sich wünscht – darüber spricht er im OZ-Interview.

Anzeige

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Wer hat Sie zum Corona-Manager berufen?

Weitere OZ+ Artikel

Das Land hat in dieser Coronakrisen-Situation vier Cluster beschlossen: Rostock, Schwerin, Greifswald, Neubrandenburg mit den beiden Universitätsklinika, dem Helios-Klinikum und dem Bonhoeffer-Klinikum. Und der Krisenstab der Universitätsmedizin Greifswald hat festgelegt, dass ich für Vorpommern der Manager sein soll. Mir spielte in die Hände, dass ich mich sehr viel mit Sepsis ( Blutvergiftung) beschäftigt habe, das ist ja auch eine Infektionskrankheit. Ich habe zudem über 30 Jahre gute Kontakte im Land und bin Intensivmediziner.

Welche Aufgaben haben Sie als Corona-Manager?

Es geht darum, die Patientenströme zu koordinieren, auch den Bedarf an Schutzausrüstung zu ermitteln und zu koordinieren. Ich habe dazu in jedem Krankenhaus in Vorpommern, also Greifswald, Wolgast, Anklam, Pasewalk, Ueckermünde, Karlsburg, Stralsund, Bartmannshagen und Bergen auf Rügen Ansprechpartner. Täglich besprechen wir auf einer halbstündigen Telefonkonferenz die Probleme. So haben wir festgelegt, dass die Patienten in dem Krankenhaus behandelt werden, wo sie eintreffen, damit es eben keine Möglichkeit langer Übertragungswege für das Virus gibt. Wenn also jemand auf Usedom an Corona erkrankt, ist der Ansprechpartner das Krankenhaus Wolgast. Dann hängt es von der Schwere der Erkrankung ab: Wenn er intensivmedizinisch beatmet werden muss, kommt er sofort in die Unimedizin Greifswald. Denn kleine Krankenhäuser halten die dafür erforderliche Intensivmedizin wie eigene Beatmungsstationen nicht vor, die großen Kliniken aber schon.

Was ist hier in Mecklenburg-Vorpommern das Besondere bei der Behandlung von Corona-Kranken?

Wir haben im Land von Anfang an geregelt, dass Corona-Patienten ganz streng von den anderen getrennt sind. Das heißt, wir haben die komplette Infrastruktur des Klinikums in Greifswald jetzt doppelt. Es gibt weiße Bereiche, wo Patienten ohne Corona liegen und so genannte schwarze isolierte Bereiche für mit Corona infizierte Patienten. Es gibt also die Notaufnahme doppelt, normale Stationen doppelt, Beatmungsstationen doppelt – also so viel wie möglich Trennung. Natürlich ist immer die Gefahr, dass man einen Patienten in den weißen Bereich einliefert, weil er beispielsweise einen Herzinfarkt oder eine Blinddarmentzündung hat und keinen Corona-Verdacht, und dann doch positiv getestet wird, weil er eben plötzlich Fieber bekommt. Das ist immer ein Problem.

Lässt sich das irgendwie minimieren?

Ja, durch die strikte Trennung. Ist natürlich schwer, immer eine zweite Intensivstation vorzuhalten, etwa in Wolgast oder in Bergen. Deshalb kommen die Beatmungspatienten nach Greifswald. Ein amerikanischer Klinikchef, mit dem wir in der Vorwoche telefoniert haben, hat uns erzählt, dass in Amerika viele Angehörige des medizinischen Personals versterben, weil es eben keine strikte Trennung von weiß und schwarz mehr gibt wie bei uns, weil zu viele Patienten ankommen. So hat sich sein Stellvertreter mit 54 Jahren an Corona infiziert und ist daran gestorben. Es kann eben so auch augenscheinlich gesunde Menschen treffen, dass sie daran sterben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer. Allerdings darf man nicht vergessen, dass vielleicht auch Vorerkankungen da sind, von denen die Menschen nur nichts wissen.

Was sagen Sie Menschen, die darauf verweisen, dass die Corona-Toten wegen der Vorerkrankungen gestorben sind und nicht direkt am Virus?

Es gibt gerade im Internet diese Diskussion. Medizinisch halte ich das für kompletten Unfug. Ich arbeite seit 30 Jahren auf der Intensivstation. Und natürlich sind die meisten, die dort sterben, Patienten mit Begleiterkrankungen. Aber deswegen müssen sie doch behandelt werden und ich kann sie nicht einfach unbehandelt sterben lassen. Bei Sepsispatienten ist es genauso. Auch diese Patienten haben meist weitere Erkrankungen und ein hohes Sterberisiko. Aber die wird man doch genau so behandeln und nicht einfach liegen lassen, bis sie tot sind. Und den Klugrednern, die in der Regel keine Mediziner sind und nicht wirklich Ahnung haben, sage ich deutlich: Das kann man nicht auseinanderhalten am Ende. Beispiel Sepsis: Es kommt jemand ins Krankenhaus mit Herzinfarkt, der wird behandelt. Drei Tage später bekommt er eine Herzrhythmusstörung und muss wiederbelebt werden, er erhält einen Beatmungsschlauch und kommt auf die Intensivstation. Dann bekommt er Lungenentzündung, vielleicht sogar mit einem resistenten Keim, den er schon vorher in sich hatte, von dem er aber nicht wusste. Dann kommt zur Lungenentzündung eine Sepsis und der Patient verstirbt. Woran verstirbt er, an Sepsis oder Herzinfarkt? Na klar an der Sepsis, aber die hätte er nicht bekommen, wenn er vorher nicht einen Herzinfarkt gehabt hätte. Es ist müßig und nicht zielführend, darüber zu diskutieren, woran ein Patient letztlich gestorben ist. Das gilt genauso für Corona!

Viele Menschen behaupten auch, dass diese ganze Pandemie nichts weiter als eine große Grippewelle sei, zumal an der Grippe ( Influenza) alljährlich etliche Tausend Menschen sterben. Was entgegnen Sie darauf?

Fakt ist, dass bei Corona noch nie so viele Menschen in so kurzer Zeit an einer Krankheit gestorben sind. Das kommt durch die hohe Ansteckungsrate, die hohe Virulenz des Erregers, der so schnell übertragbar ist. Also kann man das doch nicht mit einer Grippe vergleichen. Ich finde solches Gerede unerträglich. Wir besprechen das aber auch im Cluster, damit wir anhand der Fakten belegen können, dass Corona eben keine normale Grippe ist.

Es gibt sehr viele Publikationen, Studien und behördliche Verordnungen zu Corona. Wie behält man als Manager die Übersicht?

Wir haben uns dazu eine Cloud geschaffen, wo wir Dokumente ablegen und auf die jeder Zugriff hat: Hygienerichtlinien, neueste Veröffentlichungen, so dass wir alle auf einem Stand sind. Es ist extrem wichtig, sich bei dieser Pandemie ständig weiterzubilden. Jede Woche gibt es neue Publikationen zu Corona, die total bedeutsam sind. Dazu gehört auch die Veröffentlichung in einer internationalen Medizinzeitschrift, dass das Tragen von Mundtüchern die Gefahr, an viralen Atemwegserkrankungen zu erkranken, deutlich reduziert.

Und wie wird das belegt?

Jeder Mensch stößt beim Atmen und beim Sprechen Viren aus. Mit Mundtuch können sie den Menschen gegenüber sehr viel weniger treffen. Es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen, die wurden vor zwei Jahren an Grippekranken gemacht. Die einen bekamen ein Mundtuch, andere nicht. Dann hat man mit einem Schlauch die Luft aus der Umgebung der Menschen abgesaugt. Bei denen mit Mundtuch waren deutlich weniger Viren und Flüssigkeit, die man beim Sprechen ausstößt, in der Luft. Also, diese Studie spricht dafür, Mundschutz oder ein einfaches Mundtuch zu tragen.

Trotzdem haben sich zwei Ärzte im Krankenhaus Wolgast mit Corona infiziert. Ärzte tragen doch Mundschutz ...

Es ist laut Gesundheitsamt Vorpommern-Greifswald nicht amtlich geklärt, wo sich die beiden Mediziner angesteckt haben. Es ist nicht sicher, dass es im Krankenhaus gewesen ist, denn sie haben nicht beide direkt mit Corona-Patienten gearbeitet und weitere Fälle traten im Krankenhaus nicht auf.

Sie sprachen vom Leiten der Patientenströme. Gehört dazu auch die Aufnahme von Patienten aus dem Ausland?

Das ist die Entscheidung des Landes, ausländische Patienten aufzunehmen. Wir wurden von Schwerin gefragt und haben natürlich Ja gesagt, da unsere Intensivbetten nicht ausgelastet sind derzeit. Hier im Nordosten in unserem Flächenland gibt es ja glücklicherweise relativ wenig Infizierte.

Gab es denn schon ausländische Corona-Patienten in MV?

Nach meinem Kenntnisstand nicht, das hängt auch mit der Logistik zusammen. Diese Patienten müssen ja mit einer fliegenden Intensivstation gebracht werden. Das gibt’s nicht um die Ecke. Wir sind in MV einfach auch ein bisschen weit weg vom Schuss, daher wurde noch niemand zur Behandlung hierhergebracht.

Aber wenn die Intensivbetten leer sind, war es dann richtig, so viele zu schaffen und vorzuhalten?

Es hat sicher etwas Groteskes: Man hat sich mega vorbereitet und dann kommen zum Glück keine Patienten. Das ist am Ende aber ein Erfolg der Strategie von Distanzierung, von Kapazitäten, die geschaffen worden sind. Wenn wir das nicht alles neu geordnet und neue Kapazitäten geschaffen hätten, sondern alles weitergefahren wäre wie bisher, hätten wir nur minimal Corona-Kranke intensivmedizinisch behandeln können. Denn wir haben sonst in unseren Krankenhäusern eine Auslastung der Intensivbetten von 90 Prozent. Dann wäre sie oft mit zwei Corona-Patienten schon überfüllt gewesen.

Nun klagen aber zunehmend Krankenhäuser darüber, dass die anderen Kranken nicht mehr zur Behandlung kommen aus Angst, sich vielleicht mit Corona zu infizieren. Können Sie als Corona-Manager da gegensteuern?

Das ist eine große Gefahr, denn eigentlich ist gerade jetzt in Coronazeiten alles im Krankenhaus so sehr desinfiziert und sicher wie selten sonst. Zudem haben wir die Trennung in weiß und schwarz – da ist die Gefahr, sich anzustecken, viel geringer als zum Beispiel in einer Arztpraxis. Im Krankenhaus muss jeder Mitarbeiter ein Mundtuch tragen und jeder Lieferant, der ins Haus kommt, erhält vom Sicherheitsdienst ebenfalls ein Mundtuch. Wir haben schon sehr früh diese hygienischen Standards eingesetzt und vielleicht hat das dazu beigetragen, dass sich die Fallzahlen nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau bewegen. Wir halten auch weiter fest an der strikten Trennung von weiß und schwarz, auch wenn es schwierig ist.

Ihr jetziger Job ist so ganz anders geartet als Ihre eigentliche Arbeit. Sind Sie damit glücklich?

Es ist für mich völlig ungewohnt, denn ich bin Intensivmediziner und Sepsisforscher. Das jetzt hier ist Management pur, das habe ich nie gelernt. Meine Arbeit jetzt ist Vermitteln zwischen Interessen und Sichtweisen auf Dinge, ständig Telefonate und Videokonferenzen, E-Mails ohne Ende, so dass immer welche durchrutschen. Und ja, die Arbeitszeit ist lang. Aber wenn ich am Ende dazu beitragen kann, dass es rundläuft, dann habe ich doch etwas sehr Gutes erreicht.

Worüber freut und worüber ärgert sich der Corona-Manager?

Da ist einerseits diese große Hilfsbereitschaft: So wurden Schutzschilde für das medizinische Personal gesammelt – eine Rostocker Firma stand plötzlich vor der Tür und hat 700 Schutzschilde abgeliefert. Auf Usedom hat die Gärtnerei Kühn Blumen gespendet für die Rehaklinik Ückeritz, wo Bewohner eines Ahlbecker Pflegeheimes betreut wurden, in dem es viele Corona-Kranke gab. Die Mitarbeiter haben sich total gefreut. Es sind diese kleinen Dinge, die mir zeigen, okay, alles richtig gemacht. Andererseits, wenn ich abends noch mal durch die sozialen Medien gehe, bin oft sehr frustriert und muss an mich halten, wenn da steht, dass sei nur eine normale Grippe und die Toten hatten alle Begleiterkrankungen. Was haben diejenigen, die so was schreiben, für ethische Vorstellungen? Ist ein Mensch mit Begleiterkrankungen nichts wert, dass er einfach so sterben darf? Sollen wir ihn nicht behandeln? Darüber bin ich maßlos enttäuscht.

Und was sagen Sie zu den Vorkommnissen auf Usedom?

Ich verstehe zwar die Existenzängste, gerade in unserer Region, gerade auf Usedom, wo ich zu Hause bin. Die Insel lebt vom Tourismus, viele Familien bestreiten damit ihren Lebensunterhalt. Wie kann aber jemand anderen die Autoreifen zerstechen, weil er womöglich nicht von hier ist? Das ist Bullshit. Wir brauchen den Tourismus, die Gäste. Aber damit holen wir sie, wenn es wieder möglich sein wird, bestimmt nicht hierher. Lieber soll sich jeder Gedanken machen, was der Beitrag jedes Einzelnen sein kann, dass die Situation stabil bleibt, gerade jetzt, wo es Lockerungen gibt. Es sollte erste Bürgerpflicht sein, im Geschäft Mundtuch zu tragen, auch wenn es nur Appell ist. Junge Leute müssen sich weiter um Ältere kümmern, die Solidarität muss bestehen bleiben. Händedesinfektion und Abstand halten sind das A und O. Alle müssen mitmachen.

Glauben Sie, dass es tatsächlich noch eine kleine Saison für Hoteliers und Vermieter von Ferienwohnungen in Vorpommern gibt?

Das ist in erster Linie eine Entscheidung der Politik. Aber Ich glaube schon, dass wir in ein paar Wochen zu der Erkenntnis kommen, dass wir Ferienwohnungen und Hotels unter bestimmten Hygieneregeln wieder öffnen können und müssen. Denn wir haben sehr wenige Infizierte und sehr wenige Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. In vielen Hotels gehen Türen automatisch auf, Klinken abwischen muss Normalität werden. Urlauber müssen die Corona-App nutzen, die es hoffentlich bald gibt, um über Bluetooth die Kontaktpersonen ermitteln zu können. Hotels müssen Gäste und deren Herkunft genau erfassen und dann daraus ableiten, wie viel verträgt das Ganze. Ob Hotels dieses leisten können, muss man sich überlegen, denn gerade auf Usedom kommt ja sehr viel Personal aus Polen. Und die dürfen nicht raus. Natürlich ist alles eine Riesenherausforderung, aber ich halte sie für lösbar.

Und was ist mit Tests und einem Impfstoff?

Auch Tests sind möglicherweise irgendwann Bestandteil eines Gesamtkonzeptes, im Moment aber noch nicht leistbar, weil nicht genügend Tests vorrätig sind. Es ist aber auch ein Kapazitätsproblem. Die Tests müssen gemacht und ausgewertet werden, Geräte müssen da sein und laufen. Die Mikrobiologen in der Unimedizin Greifswald arbeiten mittlerweile rund um die Uhr im Dreischichtsystem. Und ja, einen Impfstoff wird es geben. Aber der wird nicht vor nächstem Jahr vorrätig sein.

Kommt Ihnen die Realität manchmal nicht wie ein Science-Fiction-Film vor?

Nichts scheint real, man hat kein Zeitgefühl mehr. Täglich prasseln auf mich viele neue Eindrücke ein. Ich habe zu Beginn der Kontaktsperre Urlaub gehabt. Ich saß in Zinnowitz auf einer Bank an der Promenade. Ich war ganz allein, keine Menschen und mir ist aufgefallen, dass die Zivilisationsgeräusche fehlten. Das ist gruselig. Was mir Mut macht, ist die Tatsache, dass international eingeschätzt wird, dass Deutschland zu den Ländern gehört, die die Corona-Pandemie bisher am besten in den Griff bekommen haben. Ich habe schon das Gefühl, dass es gut läuft und die Menschen sehr verständnisvoll reagieren.

Was wird Dr. Matthias Gründling tun, wenn sein Wirken als Corona-Manager nicht mehr erforderlich ist?

Als die Pandemie begann, wollte ich eigentlich für Sepsis eine große deutschlandweite Video-Kampagne starten. Wenn ich nicht mehr Corona-Manager bin, werde ich mich dem wieder mit ganzer Kraft widmen.

Lesen Sie auch:

Von Cornelia Meerkatz