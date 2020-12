Greifswald/Insel Usedom

Dr. Matthias Gründling, Intensivmediziner in der Greifswalder Unimedizin und Corona-Manager für Vorpommern, gehört in diesen Tagen zu jenen Menschen, deren Corona-App permanent rot anzeigen würde, wenn diese flächendeckend verwendet werden würde.

Das verwundert nicht, denn in Greifswald und auf Usedom steigen die Corona-Zahlen beziehungsweise sind seit Wochen sehr hoch. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit ihm darüber, wo er die Gründe für die hohen Inzidenzwerte in bestimmten Bereichen des Landkreises sieht.

Wie viele Corona-Patienten werden aktuell in der Universitätsmedizin Greifswald behandelt?

Dr. Matthias Gründling: Wir haben momentan 20 Corona-Patienten im Haus, davon müssen acht intensivmedizinisch betreut werden, weil es ihnen sehr schlecht geht. Die Zahl ist im Vergleich zu den zurückliegenden Wochen ein kleines bisschen gesunken, aber immer noch sehr hoch. Im Gegensatz dazu gibt es in anderen Gebieten in MV Krankenhäuser, die derzeit nicht einen Covid-19-Patienten behandeln.

Wie kommt der Unterschied von Greifswald zu anderen Krankenhäusern zustande?

Wir haben gerade auf der Insel Usedom mehrere große Hotspots mit einer Indizenz von 180 bis 200 oder sogar darüber. Und alle Covid-19-Patienten aus Wolgast und von der Insel Usedom werden in Greifswald in der Unimedizin behandelt. Das ist extra mit dem Kreiskrankenhaus Wolgast so vereinbart worden, um sicherzustellen, dass dort keine Station geschlossen werden muss.

Erkrankte werden sofort nach Greifswald verlegt, zumal hier für den Akutfall auch eine Beatmungsstation zur Verfügung steht. Für Wolgast bedeutet das, die dort angesetzten Operationen können auch tatsächlich stattfinden. Dann kommen noch kleinere Ausbrüche in Greifswald, so beim Fahrdienst von HKS, dazu.

Was ist der Unterschied zu den Corona-Fällen im Frühjahr, als auch zahlreiche Patienten in der Unimedizin behandelt wurden?

Erstens sind es deutlich mehr beatmete Patienten. Zudem wurde das Routineprogramm nicht so stark reduziert wie im Frühjahr und in der Finanzierung zum Beispiel für Covid-19 freigehaltener Betten bestehen Unklarheiten. Das alles verstärkt die Arbeitsbelastung. Hinzu kommen wegen der höheren Inzidenz im Landkreis Tag für Tag circa 40 Patienten mit einem Verdacht auf Corona, die bis zum Testergebnis auch auf speziellen Stationen isoliert werden müssen.

Jetzt sind es gleich mehrere Hotspots, wo gehäuft Fälle auftreten. Im Frühjahr waren es einzelne Fälle. Einer der Hotspots ist momentan die Gemeinde Heringsdorf auf Usedom, aber auch Greifswald selbst hat eine hohe Fallzahl. 66 Fälle in der Rehaklinik in Ahlbeck sind ja nun kein Pappenstiel. Ich hätte mir gewünscht, dass der Kreis noch viel früher einen Belegungsstopp verhängt, aber ich betrachte das Geschehen von außen.

Es ist zu vermuten, dass die hohe Zahl zustande kommen konnte, weil es auch nach dem Beginn des Ausbruchs Kontakte ohne Mund-Nasen-Schutz gegeben haben muss, die länger als 15 Minuten dauerten, zum Beispiel beim Essen oder Begegnungen der Patienten außerhalb der Rehaklinik. Reha-Patienten werden ja nicht 24 Stunden am Tag überwacht. Und da ist die Ansteckungsgefahr eben hoch.

Zempin auf Usedom, wo sich in einem Pflegeheim zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter angesteckt hatten, klingt gerade etwas ab. Auch in der Behinderteneinrichtung in Zirchow auf Usedom mit mehreren positiv Getesteten scheinen die getroffenen Maßnahmen erfolgreich zu sein. Auch in der Hansestadt Greifswald zeichnet sich ab, dass es sich nicht um eine diffuse Gemengelage handelt – also mal da, mal dort ein Covid-19-Patient –, sondern es immer um große Ausbrüche mit hohen Fallzahlen geht.

Zeichnet sich denn aus Ihrer Sicht ein neuer Hotspot auf Usedom, wo Sie zu Hause sind, ab?

Nach meinem Kenntnisstand gibt es schon seit Freitag mehrere positiv getestete Patienten im Pflegeheim „ Stella Maris“ in Heringsdorf. Da muss man schauen, wie sich die Lage entwickelt. Auch hier wird aber offensichtlich, dass Pflegeeinrichtungen, trotz eines vorhandenen umfassenden Hygienekonzeptes, immer ein hohes Ansteckungsrisiko bergen. Alte Menschen suchen die Nähe, sind manchmal orientierungslos oder auch verwirrt. Das liegt in der Natur der Sache.

Werden die Fälle, die in der Unimedizin behandelt werden, schwerer? Gibt es mehr Todesfälle?

Die Schwere der Fälle scheint anteilmäßig bei uns zuzunehmen. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass im Frühjahr die Patienten großzügiger stationär eingewiesen wurden und heute die leichteren Fälle zu Hause bleiben. Die Todesfälle hingegen scheinen dennoch anteilig abzunehmen.

Wir wissen heute deutlich mehr über das Virus, Behandlungen sind standardisierter. Das könnte eine mögliche Erklärung sein, obwohl die Patienten ähnlich alt sind und ähnliche Risikofaktoren haben wie im Frühjahr. Und dann darf man nicht verkennen, dass es auch viele ältere Menschen mit Patientenverfügungen gibt, die eine intensivmedizinische Behandlung ablehnen. Daran haben wir uns zu halten, das ist auch unabhängig von Covid-19. Und diese Patienten sind aktuell die meisten der Verstorbenen.

Welchen Rat hat der Corona-Manager in der gegenwärtigen Situation für die Menschen in Greifswald, Wolgast und auf Usedom?

Ein Mund-Nase-Schutz ist unerlässlich – aber er muss auch richtig getragen werden. Im Moment ist gerade in Einkaufsmärkten oder in Einkaufsstraßen zu beobachten, dass der im allgemeinen Sprachgebrauch als Maske bezeichnete Mund-Nase-Schutz oftmals die Nase gar nicht und den Mund nur wenig bedeckt. Auf dem Kinn macht er aber keinen Sinn.

Und natürlich ist Abstand wichtig und manches Gespräch kann eben auch an der frischen Luft stattfinden, wo die Gefahr der Übertragung geringer ist. Leider werden diese wissenschaftlich nachgewiesenen Dinge von einigen immer noch ignoriert. Diese gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch die Mitmenschen.

Und: Bei der aktuell hohen Inzidenz ist eben auch die Gefahr, auf einen Infizierten zu treffen, um ein Vielfaches höher als im Frühjahr. Daher sind die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) eben jetzt auch noch wichtiger.

