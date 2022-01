Corona-Ampel auf Orange - Corona-Maßnahmen gelockert: Was in Greifswald am Dienstag wieder aufmacht

Nachdem sich der Kreis Vorpommern-Greifswald auf der Corona-Ampel des Landes fünf Tage hintereinander auf Orange befand, dürfen Kinos, Theater, Museen und andere Kulturinstitutionen am Dienstag wieder öffnen. Doch nicht jede Einrichtung fährt den Betrieb sofort hoch.