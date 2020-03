Corona: Millionenschwerer Rettungsfonds für Greifswalder Innenstadt gefordert

Greifswald

Die Innenstadt ist verwaist, die Läden sind geschlossen: Damit nach der Corona-Krise Handel und Gewerbe wieder in der Altstadt blühen, fordern der Verein Greifswalder Innenstadt (VGI) sowie die CDU-Fraktion die Einrichtung eines eine Million Euro schweren Sofortfonds für die Gewerbetreibenden. „Wir können jetzt nicht auf die Hilfe von Bund und Land warten“, sagte CDU-Fraktionschef Axel Hochschild.

Jetzt müsse die Hansestadt die Gewerbetreibenden unterstützen, damit diese die Durststrecke in den kommenden Wochen überstehen können. Die Stadt habe im vergangenen Jahr 27 Millionen Euro an Gewerbesteuern eingenommen. Ein Teil der Einnahmen müsse nun unbürokratisch an diejenigen zurückfließen, die jahrelang für die kommunalen Einnahmen gesorgt hätten.

CDU : Oberbürgermeister soll „Task Force“ gründen

Da momentan die Bürgerschaft wegen der Corona-Beschränkungen nicht tagen kann, fordert Hochschild die Einrichtung einer „Task Force“, der neben dem Oberbürgermeister, die Fraktionschefs und der Bürgerschaftspräsident angehören. Es müsse jetzt schnell gehandelt werden. „Wenn wir erst in leere Schaufenster in unserer Einkaufsmeile schauen, ist es vermutlich zu spät“, so Hochschild.

Unternehmen in Existenz bedroht

In der Greifswalder Innenstadt arbeiten 146 Einzelhandelsgeschäfte, acht Hotels, 27 Bars und Restaurants sowie 35 Cafés, Bäcker und Bistros, wie VGI-Vorsitzender Frank Embach sagte. Dazu kämen noch Dienstleister wie Friseure, Beauty- und Wellnesssalons sowie Banken. Rund 1000 Angestellte und Inhaber seien damit in der Innenstadt tätig. „Viele dieser Unternehmen sind akut in ihrer Existenz bedroht und benötigen dringend Unterstützung“, so Embach. Es gebe derzeit keine Einnahmen, dafür liefen die Nebenkosten für Miete, Gas und Strom weiter.

Mietzahlungen sollten gestundet werden

Die Zahlung der Soforthilfe solle sich an der Betriebsgröße orientieren, etwa 1000 Euro für Solo-Selbstständige, 2000 Euro für Gewerbetreibende mit bis zu zwei Angestellten, 3000 Euro für Gewerbetreibende mit drei oder mehr Beschäftigten. Zudem sollten die Gewerbesteuerzahlungen gestundet und Mietforderungen bei solchen Ladenlokalen ausgesetzt werden, deren Vermieter die Stadt oder städtische Unternehmen sind.

Sanierungsarbeiten in Kitas und Schulen vorziehen

CDU-Fraktionschef Hochschild sprach sich zudem dafür aus, Sanierungsmaßnahmen in Kitas und Schulen vorzuziehen. Da die Einrichtungen jetzt Corona bedingt leer stünden, könnte mit diesen Aufträgen das heimische Handwerk in dieser schwierigen Phase unterstützt werden.

Von Martina Rathke