Corona: Mitarbeiter bei Greifswalder Rettungsdienst-Firma infiziert

In der HKS Rettungsdienst Greifswald GmbH haben sich mehrere Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Das Transportunternehmen setzt deshalb Teile der Fahrdienste aus.

Rettungsdienst von Infektionen nicht betroffen

Laut HKS-Geschäftsführer Thorsten Janßen sind aktuell neun Mitarbeiter infiziert, vier zeigen leichte Krankheitssymptome. „Wir haben in enger Abstimmung mit unserem Hygieniker und dem Gesundheitsamt eine umfassende Kontaktnachverfolgung gestartet und eine Reihe von Kollegen in Quarantäne geschickt“, informiert er über die ergriffenen Sofortmaßnahmen. Der Bereich Rettungsdienst der HKS ist weder von den Infektionen betroffen noch wird dessen Arbeit ausgesetzt, hebt Janßen in dem Zusammenhang hervor. Um Übertragungen auszuschließen, werde der Bereich Fahrbetrieb dennoch in Teilen vorübergehend ausgesetzt.

Schutzvorkehrungen getroffen

Bereits seit dem Frühjahr arbeitet HKS – neben dem Rettungsdienst führt das Unternehmen Intensiv- und Krankentransporte, betreute Krankenfahrten sowie Fahrdienste durch – mit Schutzvorkehrungen. So wurden Trennscheiben zwischen Fahrer und Fahrgästen montiert, die Fahrer tragen zudem Mund-Nasen-Schutz und desinfizieren regelmäßig sämtliche Flächen. „Bisher können wir davon ausgehen, dass kein Fahrgast infiziert wurde“, so Janßen.

