Greifswald

Die Impfbereitschaft lässt nach, auch unter den Greifswaldern. Niederschwellige Angebote wie Impfen auf dem Fischmarkt, beim Festival, beim Einkauf im Elisenpark oder sogar am Strand sollen helfen, mehr Menschen von einer Impfung zu bewegen. Doch viele schrecken aus Sorge vor Impffolgen oder Nebenwirkungen zurück.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat neun Argumente von Impfskeptikern gesammelt und Professorin Barbara Bröker, Leiterin der Immunologie an der Unimedizin Greifswald, damit konfrontiert. Die Impfexpertin erläutert, was stimmt und was nicht und was aus wissenschaftlicher Sicht hinter den Argumenten steckt.

Argument 1: Corona ist nicht gefährlich

Corona ist gar nicht so gefährlich. Ich habe keine Sorge, zu erkranken, deswegen lasse ich mich nicht impfen.

Barbara Bröker: Die Gefahr, die von dem Virus ausgeht, hängt stark vom Alter ab. Je älter jemand ist, desto gefährlicher ist das Virus. Deswegen ist es sehr gut, dass die Menschen, die über 60 Jahre alt sind, sehr impfbereit sind und sich geschützt haben.

All jenen, die das nicht getan haben, muss man es dringend empfehlen. Die Menschen, die Corona nicht gefährlich finden, sind meist jünger. Aber auch jüngere Menschen können schwer erkranken. Und wenn sich viele infizieren, kann dies insgesamt eine große Zahl sein.

Das sehen wir gerade in den Vereinigten Staaten. Dort steigt nicht nur die Zahl der Infektionen wieder dramatisch, sondern auch die Zahl der Personen, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, darunter immer mehr jüngere. Der Löwenanteil dieser Patienten ist nicht geimpft.

Auch dürfen wir Long-Covid nicht vergessen. Von diesem Problem – man wird über Wochen und Monate nicht wieder richtig gesund und leistungsfähig – sind auch jüngere betroffen, auch solche mit einem milden Krankheitsverlauf. Man sagt derzeit, dass etwa zehn Prozent der Corona-Erkrankten mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben. Ich finde die Zahl allerdings noch nicht sehr belastbar. Vieles ist hier noch nicht klar.

Klar ist aber: Das Coronavirus wird nicht verschwinden. In den kommenden ein bis zwei Jahren wird jeder von uns mit dem Virus konfrontiert sein. Die Frage ist dann, ungeimpft oder geimpft?

Argument 2: Langzeitstudien fehlen

Es gibt keinerlei Langzeitstudien und Langzeiterkenntnisse. Ich habe Angst, dass die Impfung mir in einigen Jahren schadet und dass das am Ende gefährlicher ist als eine Corona-Erkrankung.

Wir haben noch keine Langzeiterfahrungen mit den Corona-Impfstoffen, das ist richtig. Es gibt aber jahrzehntelange Erfahrungen mit Impfungen. Bei Impfungen im Allgemeinen und auch bei der Corona-Impfung im Speziellen sind bisher alle Komplikationen zeitnah aufgetreten, also innerhalb von Tagen bis wenigen Wochen. Mit Sicherheit ist die Corona-Erkrankung viel gefährlicher.

Argument 3: Die Entwicklung ging zu schnell

So schnell wie das gegangen ist mit der Entwicklung des Impfstoffes, erscheint mir das nicht sicher.

Es gibt mehrere Gründe, warum die Entwicklung der Impfstoffe so schnell ging. Die Pandemie ist eine solche Katastrophe, dass viele Firmen ihren Schwerpunkt sofort verlagert haben auf die Entwicklung einer solchen Impfung. Auch die Regierungen haben enorme Summen Geld zur Verfügung gestellt, um die Katastrophe schnell zu beenden oder mindestens abzumildern. Studien, die enorm teuer sind, konnten ohne Zeitverzug starten.

Zudem haben sich angesichts der Pandemie sehr schnell viele Freiwillige gemeldet, die bereit waren, an Studien teilzunehmen und die neuen Impfstoffe zu testen. Allein 40 000 waren es bei der Wirksamkeitsstudie von Biontech/Pfizer. Ihnen bin ich dankbar. Weil es ein derart starkes Infektionsgeschehen gab, hat es dann auch nicht lange gedauert, bis die Ergebnisse klar waren.

Schließlich haben die beteiligten Institutionen Hand in Hand gearbeitet, um den komplexen Prozess der Zulassung so schnell wie möglich zu erledigen. Es gab keine Abkürzung des Prozesses, er hatte einfach überall Priorität.

Argument 4: Jeder, der Angst hat, kann sich schützen

Jeder, der Angst vor Corona hat, kann sich durch eine Impfung schützen. Kinder haben keine schweren Verläufe, deswegen gibt es für diese Gruppe ja auch keine Impfung. Es gibt also keinen Grund, dass ich mich impfen lassen sollte, um die Gesellschaft zu schützen.

Es stimmt, dass die Krankheit für Kinder nicht so gefährlich ist. Auch Langzeitschäden sind bei ihnen zum Glück selten, bitter allerdings für das betroffene Kind. Aber es gibt ja auch andere Personengruppen, die sich selbst nicht impfen lassen können, beispielsweise weil diese zu viele Vorerkrankungen haben oder eine Immunschwäche.

Gehen wir das Argument von einer anderen Seite an. Stellen Sie sich vor, Sie sind selbst infektiös, ohne es zu wissen, treffen eine gute Freundin und erfahren später, dass sie schwanger ist. Corona-Infektionen bei Schwangeren sind sehr risikoreich. Möchten Sie verantwortlich sein für die Infektion Ihrer schwangeren Freundin?

Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, Sie infizieren sich auf der Arbeit, stecken Ihr Kind an, das das Virus an einen Klassenkameraden weitergibt, der zur gefährdeten Gruppe gehört. Persönlich möchte ich mir sagen können, dass ich alles getan habe, um solche Ketten zu vermeiden. Das ist letztlich die Entscheidung, vor der jeder Einzelne steht.

Argument 5: Wissenschaft und Medizin irren

Dass sich die Wissenschaft und die Medizin irren, haben wir doch an den Contergan-Kindern gesehen. Es wurde behauptet, dass die Tabletten für Schwangere kein Problem bedeuten. Dann kam eine Generation von Kindern mit verstümmelten Gliedmaßen auf die Welt. Das kann doch bei der Corona-Impfung auch passieren.

Medizin und Wissenschaft können irren, das stimmt. Die Contergan-Katastrophe war ein Weckruf, der die Aufmerksamkeit der Medizin auf Komplikationen gerichtet hat. Inzwischen sind so viele Menschen gegen Corona geimpft, dass wir eine schwerwiegende Problematik wie die Contergan-Katastrophe längst bemerkt hätten.

Eine hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben. Aber eine minimale Restunsicherheit von einer Komplikation, die in einem von 100 000 Fällen auftritt, scheint angesichts der schwerwiegenden Pandemie vertretbar. Und die Impfungen werden weiterhin sorgfältig wissenschaftlich und klinisch begleitet.

Argument 6: Es geht doch nur um Geldmacherei

Die ganze Impfpolitik ist von den Machtinteressen der Pharmaindustrie getrieben. Die wollen doch alle nur Geld machen.

Die Firmen haben sich ohne Frage eine goldene Nase verdient. Sie haben aber auch eine immunologische und organisatorische Glanzleistung erbracht. Fachlich und persönlich bewundernswert! Ich möchte mir gar nicht vorstellen, in welcher Situation wir wären, wenn wir die Impfstoffe nicht hätten. Deswegen gönne ich den Firmen ihren finanziellen Erfolg restlos.

Argument 7: An der Impfung kann man sterben

Menschen sterben an der Impfung. Woher weiß ich, dass bei Menschen, die erst vier oder zwanzig Wochen nach der Impfung sterben, nicht auch die Impfung der Auslöser war?

Dass Menschen an der Impfung sterben, ist extrem selten. Die Hirnvenenthrombosen sind bei einer von 100 000 Impfungen vorgekommen (Astrazeneca); und selbst diese bedrohliche Komplikation haben die meisten überlebt.

Und so wie bei den seltenen Thrombosen aufgefallen ist, dass sie mit der Impfung in Verbindung stehen, müsste das bei anderen Komplikationen auch auffallen. Immer, wenn mehr Menschen an einer Sache sterben, als man erwarten würde, wird akribisch nach Zusammenhängen und der Ursache gesucht. Das Paul-Ehrlich-Institut geht jedem einzelnen Verdachtsfall nach. Deshalb ist die Angst vor gravierenden Spätfolgen aus meiner Sicht unbegründet.

Argument 8: Impfungen lösen Allergien aus

Ich lasse mich nicht impfen, weil die Impfung möglicherweise schlimme Allergien auslöst. Wir haben so viele moderne Gesellschaftskrankheiten wie Allergien, Asthma, Neurodermitis, Glutenunverträglichkeit, Laktoseunverträglichkeit und es wird nicht untersucht, inwiefern diese Krankheiten mit Impfungen in Verbindung stehen.

Selbstverständlich wird das untersucht. Es ist mit Studien belegt, dass Impfungen Allergien nicht fördern, sondern ihrer Ausbildung sogar entgegenwirken. Kein medizinischer Eingriff wird so sorgfältig untersucht wie Impfungen, weil diese gesunden Menschen verabreicht werden.

Argument 9: Langzeitwirkung wird nicht untersucht

Die Pharmaindustrie untersucht nur kurzfristig auftretende Nebenwirkungen. Es gibt keine Studien, die untersuchen, wie sich die Impfung langfristig auf mein Immunsystem auswirkt.

Das ist falsch. Es gibt zahlreiche Studien, in denen Geimpfte und Ungeimpfte in Bezug auf ganz unterschiedliche Krankheiten verglichen werden. Für manche Impfstoffe ist auch bekannt, dass diese positive Effekte haben, die über den normalen Impfschutz hinausgehen. Man weiß beispielsweise bei der Masernimpfung, dass die Sterblichkeit von geimpften Kindern insgesamt sinkt, nicht nur die durch Masern. Impfungen trainieren das Immunsystem, das wirkt sich offenbar allgemein positiv aus.

Von Interview von Katharina Degrassi