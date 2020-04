Corona-Pandemie: Fieberambulanz in Greifswald eröffnet

Greifswald

Am Donnerstag hat in der Greifswalder Siemensallee das Fieberzentrum seinen Betrieb aufgenommen. In der gemeinsam von Universitätsmedizin und Landkreis betriebenen Einrichtung werden ab heute Menschen mit Fieber und Atemwegsbeschwerden untersucht, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Erkrankung gegeben ist.

Auch bereits Corona-positiv getestete Patienten mit anderen Erkrankungen können sich hier behandeln lassen. „Alle, die das Potenzial haben, andere Menschen mit dem Corona-Virus anzustecken“, fasste Landrat Michael Sack ( CDU) zusammen, der die Ambulanz gemeinsam mit Marie LeClaire vom Vorstand der Universitätsmedizin und Gesundheitsminister Harry Glawe eröffnete.

Ziel: Medizinisches Personal entlasten

Ziel sei es, medizinisches Personal in niedergelassenen Praxen, Hausärzte sowie auch Gesundheitsämter zu entlasten. Im Falle eines Corona-Falles droht einer Praxis die Schließung für zwei Wochen. Das derzeit leerstehende Gebäude der Berufsschule des Kreises sei gut geeignet, betonte Sack. „Hier gibt es die Möglichkeit genügend Abstand zu halten. Das Wartezimmer ist in der Aula eingerichtet.“

Viele Arztpraxen verfügen weder über die nötige Schutzausrüstung noch über ausreichend Platz in den Wartebereichen, um Übertragungen verhindern zu können. Die Fieberambulanz des Landkreises und der Unimedizin nimmt neben der körperlichen Untersuchung und der Beratung auch Abstriche auf Covid-19, kann Urinproben vor Ort untersuchen und in Ausnahmefällen Blut abnehmen und ins Labor schicken. Die dort tätigen Ärzte dürfen Medikamente verschreiben und Krankenscheine ausstellen.

Sechs Anmeldungen am ersten Tag

Am ersten Tag war der Andrang noch übersichtlich. „Bisher haben sich sechs Personen angemeldet“, berichtet Professor Jean-Francois Chenot. Er leitet die Allgemeinärztliche Abteilung der Universitätsmedizin und ist der behandelnde Arzt im Fieberzentrum. Ihm zur Seite stehen eine studentische Hilfskraft und eine Kinderkrankenschwester. „Wir können noch nicht sagen, wie sich der Bedarf entwickelt. Wenn wir mehr Personal brauchen, stehen weitere Ärzte in Weiterbildung über die Kassenärztliche Vereinigung bereit.“

Das Gesundheitsministerium unterstützt die Einrichtung der Ambulanz mit 100.000 Euro, weitere Fieberzentren sollen in der kommenden Woche in Neubrandenburg und Schwerin öffnen. Das Land investiert weiter in die Universitätsmedizinstandorte Greifswald und Rostock. „Erst am Mittwoch haben wir über ein neues gemeinsames Pilotprojekt beraten, welche die Bereiche Grundlagenforschung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge umfasst“, erzählt der Minister. „Hierfür werden rund 2,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen.“ In einer zweiten Phase sollen dann auch medizinische Unternehmen einsteigen.

Telefonische Anmeldung nötig

Das Fieberzentrum befindet sich im Regionalen Beruflichen Bildungszentrum in der Siemensallee 5 in Greifswald. Man braucht keine Überweisung für den Besuch des Fieberzentrums – allerdings ist ein telefonischer Kontakt mit dem Hausarzt und dann unbedingt eine Anmeldung für die Untersuchung notwendig (Telefon 03834/86 48 90). Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr - an Sonn- und Feiertagen ( Karfreitag und Ostermontag) geschlossen.

Von Anne Ziebarth