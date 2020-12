Corona-Pandemie: Greifswalder Bürgerschaftssitzung fällt aus

Greifswald

Der Präsident der Greifswalder Bürgerschaft, Egbert Liskow hat die für heutigen Mittwoch terminierte Sitzung der Bürgerschaft abgesagt. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, habe der Präsident die Entscheidung mit Blick auf die aktuelle pandemische Entwicklung und in Verantwortung für das gesundheitliche Wohlbefinden aller Beteiligten getroffen. In die Entscheidungsfindung waren die Fraktionen, die sich einstimmig für die Absage der Sitzung aussprachen, einbezogen.

Kritik von allen Fraktionen an Durchführung

„Wir können im Land nicht das öffentliche Leben herunterfahren und selbst eine so große Versammlung abhalten“, begründete Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger seine Sicht. Er hatte den Stein ins Rollen gebracht und die Verschiebung beantragt. Zugleich übt er scharfe Kritik in Richtung Schwerin: „Die Landesregierung hat es versäumt, rechtzeitig die Voraussetzungen zu schaffen, damit Kommunalvertretungen auch in Lockdown-Zeiten Entscheidungen treffen können.“

Umlaufverfahren oder digitale Formate seien laut Kommunalverfassung nicht zulässig. Dabei habe es im Sommer genügend Zeit gegeben, dies vorzubereiten. Nach derzeitigem Stand der Landesverordnung MV wäre eine Durchführung der Bürgerschaftssitzung unter Beachtung eines strengen Hygienekonzeptes möglich gewesen.

Im Januar wird entschieden, wie es weitergeht

Mit der Verlegung der Sitzung werden auch eine Reihe von wichtigen Entscheidungen ins kommende Jahr verschoben werden müssen, ein Umlaufverfahren, bei dem die Abgeordneten schriftlich abstimmen können ist derzeit nicht möglich.

Das erweiterte Präsidium der Bürgerschaft wird sich im Januar 2021 zum Fortgang der bürgerschaftlichen Arbeit verständigen. Dann stehen Entscheidungen zur Zukunft der Steinbeckervorstadt, der Neustrukturierung der Wirtschaftsfördergesellschaft und mögliche Hilfen für die Greifswalder Innenstadt zur Debatte.

Von az