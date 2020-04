Corona-Pandemie:Neue Gabenzäune für Greifswald

Greifswald

Wegen der Corona-Pandemie musste die Tafel Greifswald ihr Angebot einstellen, zu groß waren die Sicherheitsbedenken. Für viele finanziell schwächere Greifswalder fällt somit die Möglichkeit weg, kostenfrei an Lebensmittel zu kommen. Ein in der Loefflerstraße errichteter Gabenzaun bietet eine erste Alternative, jetzt sollen zwei neue Standorte dazukommen. „Gegenüber des Greifswalder Bahnhofs Süd an der Spiegelsdorfer Wende“, beschreibt Robert Gabel (Tierschutzpartei). „Hier hat die WGG uns bereits signalisiert, dass so eine Einrichtung möglich wäre.“ Ein weiterer Gabenzaun soll in Schönwalde II am Jugendzentrum Schwalbe entstehen.

Gutscheinmodell für die Greifswalder Tafel?

Eine Lösung für den Weiterbetrieb der Tafel ist noch in der Diskussion. „Mitglieder aus mehreren Fraktionen sind mit dem Tafel e. V. im Gespräch“, so Robert Gabel. „Ein Gutscheinmodell wäre denkbar.“ Hier könnten sich Bedürftige gegen Vorlage ihres Hartz 4-, Wohngeld- oder Rentenbescheides an bestimmten Stellen Lebensmittelgutscheine abholen, die dann in den Supermärkten der Stadt eingelöst werden können. „Das Problem ist die Erreichbarkeit“, hatte bereits Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) im Vorfeld zu bedenken gegeben. „Die Tafel-Nutzer sind ja nicht registriert, man kann sie also nicht anschreiben.“ Einen weiteren Vorstoß gibt es in der interfraktionellen Vorlage, über die in der nächsten Bürgerschaftssitzung am 22. April abgestimmt wird. Bürger sollen Produkte kaufen können, die im Anschluss kostenfrei an die Inhaber des Kultur und Sozialpasses (KUS) und andere bedürftige Personen weitergereicht werden können. Das soll zum Beispiel unter dem Spenden-Motto „Kaufe 1 Artikel, aber bezahle 2“ im Rahmen einer Kampagne „Unser Herz für Greifswalder*innen in Not“ möglich werden.

Nachbarschaftshilfe mit über 500 Aktiven

Bis dahin ist aber weiterhin schnelle Hilfe gefragt. „Die Initiative Nachbarschaftshilfe Greifswalder hat mittlerweile über 500 Mitglieder und läuft gut“, berichtet Gabel. „Wir stellen aber immer wieder fest, dass die Hemmschwelle sehr hoch ist, unsere Angebote auch anzunehmen. Man wolle ja „niemandem zur Last fallen“, oder „Anderen geht es doch viel schlechter“ sind oft Argumente.“ Auch eine Verknüpfung von Gabenzaun und Nachbarschaftshilfe gab es schon. „Eine Dame hat uns gebeten, ihr doch bitte etwas vom Gabenzaun mitzubringen, sie dürfe nicht hinaus“, berichtet Gabel. „Es sind doch mehr Menschen von einer Quarantäne betroffen, als man glaubt.“ Kontakt zur Nachbarschaftshilfe Greifswald (einkaufen, Hilfestellungen, mit dem Hund Gassi gehen) kann man telefonisch über die Nummer 03834/810 94 33 bekommen, oder auf der Facebookseite Nachbarschaftshilfe Greifswald.

