Corona: Panik bei Hoteliers in Swinemünde

Die Situation der Swinemünder Tourismusbranche wird wegen der Corona-Pandemie immer schlimmer. Das Personal bummelt Überstunden ab oder nimmt unbezahlten Urlaub. Ein erheblicher Teil der Mitarbeiter aus dem Osten, hauptsächlich aus der Ukraine, kehrte in ihr Land zurück. Wer bleibt, hat Angst, sich zu infizieren oder dass das Geld ausgeht.

Oleh Boyko, der aus Kiew nach Swinemünde gekommen ist, sagt: „Wir wissen nicht, was als nächstes passieren wird. Ich habe meiner Familie Geld geschickt, bin aber nicht in die Ukraine zurückgekehrt, weil ich hoffe, dass sich bald alles wieder normalisiert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Job finde, weil in Swinemünde alles geschlossen ist.“

Angespannte Lage bei Touristikern

Die Swinemünder und Kolberger Hoteliers fordern sofortige Hilfen vom Staat. Sie warnen davor, dass viele Betriebe bald Insolvenz anmelden müssen. In den letzten Tagen gab es mehrere Treffen der Tourismusbranche in Swinemünde und Kolberg. Die Atmosphäre ist angespannt. „Wir können nicht warten, denn bald müssen wir unsere Rechnungen bezahlen. Wir werden mit unseren Angestellten – das sind mehrere Tausend Menschen – zum Stadtpräsidenten gehen. Beamte haben gesicherte Gehälter, wir nicht“, heißt es in einer Erklärung der verbitterten Hoteliers Adam Pruszkowski.

Adam Pruszkowski, Direktor des Hilton Swinoujscie Resort & Spa, präsentierte im Namen der Hoteliers eine Liste von Konzessionen und Befreiungen von verschiedenen Steuern und Gebühren. „Wir appellieren an die Stadt, fordern Unterstützung. Bislang haben wir zig Millionen Złoty ins Stadtbudget eingezahlt, jetzt ist es Zeit für Hilfe seitens der Stadt“, sagte er.

Warten auf neue Gesetze

Der Vorsitzende der Swinemünder Tourismusorganisation, Piotr Piwowarczyk, beschwichtigte die Anwesenden und versicherte, dass die Stadtbehörden über die Situation informiert und bereit zu helfen sind. „Jetzt ist es wichtig, die Branche zu analysieren und die Situation darzustellen. Wir brauchen in der Diskussion harte Fakten. Wir warten auch auf spezielle Gesetze und konkrete Vorschläge seitens der Regierung“, sagte Piwowarczyk. Es wird befürchtet, dass Swinemünde und andere Touristenstädte vor dem Zusammenbruch stehen, wenn sich die Situation nicht schnell verbessert.

Etwa 70 Prozent des lokalen Bruttoinlandprodukts in Swinemünde werden von der Tourismusbranche generiert. Fast jeder zweite Bewohner lebt direkt oder indirekt vom Tourismus. In Kolberg ist dieser Prozentsatz sogar noch höher. Fachleuten befürchten, dass die Arbeitslosigkeit in Kolberg auf 60 bis 70 Prozent steigen könnte, wenn die Branche keine angemessene Unterstützung erhält.

