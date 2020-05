Greifswald

Das Kulturfestival „Kunst:Offen“ zu Pfingsten in Mecklenburg-Vorpommern darf stattfinden. Das teilte der Tourismusverband Vorpommern in Greifswald am Freitag unter Verweis auf Gespräche zwischen den Regionalverbänden, Landkreisen und der Landesregierung mit. Die Eröffnungsveranstaltung im KulturKonsum Loitz ( Vorpommern-Greifswald) und die damit verbundene Ausstellung müssten wegen der Kontaktbeschränkungen jedoch ausfallen.

Galerien, Werkstätten und Ateliers dürfen vom 30. Mai bis 1. Juni unter Beachtung der Corona-Auflagen geöffnet werden. Die Entscheidung über die Öffnung obliege jedem Künstler und Galeristen selbst.

Die Aktion „Kunst:Offen“ ist 1994 in Vorpommern ins Leben gerufen worden. In den vergangenen Jahren beteiligten sich mehr als 800 Künstler, Kunsthandwerker und Hobbykünstler an mehr als 500 Orten. Das Angebot reiche von Malerei und Fotografie über Plastik, Keramik und Schmuck bis zu Textilen.

Von RND/dpa