Corona-Prävention: Diese Greifswalder Schulen sollen Lolli-PCR testen 

Greifswald

Angenehmer in der Anwendung und zuverlässiger als die Antigen-Schnelltests: In ausgewählten Grund- und Förderschulen in Greifswald, Schwerin, dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sollen nun sogenannte Lolli-Pool-PCR-Tests durchgeführt werden. Bei diesem müssen die Kinder und Jugendlichen für etwa 30 Sekunden an einem Wattestäbchen lutschen wie an einem Lolli. Die Ergebnisse werden dann im Labor ausgewertet.

In Greifswald wurden die Pestalozziförderschule sowie die Grundschulen „Käthe Kollwitz“ und „Erich Weinert“ für das Modellprojekt ausgewählt. Doch darüber informiert wurde die Schulleitung bislang nicht, wie eine Nachfrage der OZ am Freitagvormittag bei der Pestalozzi- und der Kollwitzschule zeigte.

Das Bildungsministerium begründete die fehlende Ankündigung damit, dass der Ablauf des Modellprojektes derzeit noch in Vorbereitung sei. „Wir werden selbstverständlich auch auf die Schulen zugehen, allerdings haben wir das bewusst nicht in der Vorbereitungswoche getan, weil derzeit viele andere Dinge anstehen. Das Modellprojekt sollte ohnehin nicht zum ersten Schultag starten“, so Pressesprecher Henning Lipski. Wahrscheinlich ist aber, dass das Projekt demnächst begonnen wird. Denn ab Montag gilt für Schüler und Lehrer in ganz MV für die ersten beiden Schulwochen eine Testpflicht.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Proben werden zusammengefügt und im Labor ausgewertet

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald begrüßt das Modellprojekt in Greifswald: „Bisher war bei den Schnelltests immer das Problem, dass man diese mit einem Rachen- oder Nasenabstrich vorgenommen hat. Das ist gerade für kleinere Kinder unangenehm. Auch Eltern waren verunsichert, ob dieser richtig ausgeführt wird oder ob es zu Verletzungen kommen kann“, sagt Dietger Wille (CDU), 2. Stellvertreter des Landrats.

Bei den „Lolli-Pool-PCR-Tests“ handelt es sich um einen Screeningtest. Das bedeutet, dass dieser auf die gleichzeitige Testung von vielen Personen ausgerichtet ist. Nachdem die Schüler die Speichelproben abgegeben haben, werden die Tupfer von einer Klasse in einem Röhrchen zusammengefasst und im Labor ausgewertet. „Für uns ist wichtig zu wissen, ob es in einer Klasse eine Infektion gibt. Wenn das so ist, muss man mit einer Testung noch mal genauer reingehen“, fügt Wille hinzu.

Mehr Vor- als Nachteile im Gegensatz zum Antigen-Schnelltest

Doch wie gut sind die Tests? Zwar sei die Sensitivität der Lolli-PCR-Tests nicht besser als bei den üblichen PRC-Testungen, die per Rachen- oder Nasenabstrich genommen werden, da es zu einer Verdünnung kommt, erklärt Prof. Karsten Becker. „Allerdings gleicht die per se viel höhere Sensitivität der PCR den Sensitivitätsverlust im Vergleich zu einem Antigentest aus“, ergänzt der Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie sowie Direktor des Friedrich-Loeffler-Instituts für Medizinische Mikrobiologie der Universitätsmedizin Greifswald.

Wenn der Lolli-Test beispielsweise engmaschig mindestens zweimal die Woche eingesetzt wird und noch am gleichen Tag ausgewertet wird – inklusive Benachrichtigung der Eltern bei positivem Reaktionsausfall – wird er infizierte Kinder auch schon nachweisen, bevor sie ansteckend sind.

Die Vorteile der „Lolli-Pool-PCR-Tests“ – nämlich die einfache Probenabnahme, die Aus- und Bewertung der Tests durch geschultes Personal, die Kostenreduktion, die höhere Akzeptanz bei den Testpersonen und die Untersuchung mit einer sensitiveren und spezifischeren Methode – liegen für Becker klar auf der Hand.

Einhaltung der hygienischen Vorschriften enorm wichtig

Doch es gebe auch einige Nachteile: „Im positiven Fall ist erst einmal die gesamte Gruppe unter ,Generalverdacht’. Zudem gibt es bei positiven Fällen einen Zeitverzug um einen Tag. Bei einer hohen Inzidenz verkehrt sich der Pooling-Vorteil der Kostenreduktion und Ressourcenschonung in das Gegenteil, weil dann viele bis alle Probenpools positiv getestet werden und dann all diese Pools aufgelöst werden müssen. Ergo kommt es zum Zeitverzug, zu mehr Aufwand und gegebenenfalls auch zu mehr Kosten.“

Dennoch befürwortet er das Testverfahren. Wichtig sei die Einhaltung der hygienischen Vorschriften, ergänzt Becker. Denn die abgenommenen Lolli-Tupfer seien infektiös – nicht nur möglicherweise mit dem SARS-CoV-2-Erreger, sondern auch mit anderen. Lehrer sollten Einmal-Handschuhe beim Einsammeln der Proben tragen, sich hinterher die Hände desinfizieren. Gleiches gilt für die Tischfläche, an der die Proben zusammengeführt werden, so Becker: „Natürlich sollten bei der Abnahme der Proben in der Schule und im Kindergarten die Abstandsregeln eingehalten werden. Die Kinder sollten sich auch nach der Abnahme gründlich die Hände mit Seife waschen.“

Von Christin Lachmann