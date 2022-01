Corona-Protest in Greifswald: Wieder Nazi-Vorwurf der Gegendemonstranten

Greifswald

In Greifswald fanden am Montag wieder mehrere Demonstrationen auf dem Greifswalder Marktplatz statt. Vor dem neuen Verwaltungsgebäude der Stadt, am südlichen Ende des Marktes, rief das Bündnis „Greifswald für alle“ (GfA) zu einem Protest für mehr Solidarität und gegen Hass und Hetze während der Pandemie auf. Auf der anderen Seite des Marktes fand erneut die Demo gegen die Corona-Maßnahmen unter dem Motto „Mein Körper, meine Wahl“ statt.

Zu ihr kamen laut Veranstalter Andreas Pieper erneut rund 500 Menschen. Auf Seiten der Gegendemonstration waren es rund 200. Im Anschluss an die Kundgebung begaben sich auch dieses Mal wieder die Kritiker der Corona-Maßnahmen auf einen Protestzug, der sie durch die Innenstadt, am Hafen entlang und über die Europakreuzung zurück zum Markt führte.

Schriftzug mit Beamer gegen Beteiligung von Nazis

Der Gegenprotest des Bündnisses GfA zeigte sich am Montag vor allem optisch. Mit einem Beamer projizierten die Organisatoren den Schriftzug „Mit Nazis geht man nicht demonstrieren“ an das Rathaus und das benachbarte Gebäude.

Hintergrund waren mehrere Berichte in den Medien, nach denen Rechte im ganzen Land mit den Impfgegnern demonstrieren. Pieper sagte dazu: „Uns wurde verboten mit Taschenlampen in Gebäude zu leuchten, wieso ist das jetzt für die Gegendemo ok?“

Kreis hält an Maskenpflicht fest

In Rostock wurden Demos von Querdenkern verboten, weil diese sich wiederholt nicht an die verordnete Maskenpflicht hielten. Laut Stadt eine Gefahr für die Bevölkerung. Eine Politik, die auch der Kreis Vorpommern-Greifswald durchsetzen will. Achim Froitzheim, Sprecher des Kreises, erklärte dazu: „Wir setzen nach wie vor auf Versammlungsfreiheit und Maskenpflicht und appellieren an die Teilnehmer der Versammlungen, diese einzuhalten. Hartnäckige Verstöße werden geahndet bzw. können auch zum Ausschluss von der Versammlung führen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf der Querdenker-Demo in Greifswald musste Pieper mehrfach auf das Einhalten der Maskenpflicht hinweisen, bei Weitem nicht alle Teilnehmer seiner Demo hielten sich daran. Auf Nachfrage erklärte er, dass die Polizei bis jetzt noch keine Verstöße gegen die Maskenpflicht auf seinen Demos geahndet habe. „Wir weisen die Menschen auf die Maskenpflicht hin“, so Pieper.

Von Philipp Schulz