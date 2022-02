Greifswald

Schnurrbart erlaubt, Vollbart verboten: Welche Art der Gesichtsbehaarung sich mit einer FFP2-Maske verträgt, zeigt eine Illustration haargenau auf, die Ende vergangener Woche per E-Mail an Medizinstudierende der Greifswalder Unimedizin verschickt wurde. Die Regelung ist nicht neu: Seit Beginn der Pandemie werden Bartträger der Klinik regelmäßig daran erinnert, die Rasur hygienekonform anzupassen, wie es in dem Rundschreiben heißt.

Dass auch Medizinstudierende dazu angehalten sind, den Bart zu trimmen, geht Susanne Schmidt zu weit. Sie studiert im neunten Semester Medizin und ist FDP-Vorstandsmitglied in Greifswald. „Ich finde es einfach unverhältnismäßig. Die Medizinstudierenden lassen sich vor jedem praktischen Einsatz testen. Also einmal am Tag. Wenn sie infiziert sein sollten, haben sie an diesem Tag so eine geringe Viruslast, dass sie nicht infektiös sind. Die meisten von uns sind zudem bereits vollständig geimpft oder geboostert“, so die 39-Jährige.

FFP2-Maske schützt Personal – wenn sie richtig anliegt

Hinzu komme, dass viele Praktika wegen der Pandemie nur theoretisch oder an Modellen stattfinden würden, der Patientenkontakt also auf ein Minimum reduziert sei, so die Studentin weiter: „Eine Uhr kann ich nach dem Dienst wieder anlegen. Aber ein Bart, der die Persönlichkeit auszeichnet, muss erst wieder nachwachsen.“

Die E-Mail an die Studierenden wurde im Auftrag des Krisenstabs der Universitätsmedizin verschickt. Chef des Krisenstabs ist Prof. Klaus Hahnenkamp. Er sagt, dass im Klinikbereich Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte unvermeidbar seien, „wenn es um die Sicherheit von Patientinnen sowie Patienten und medizinischem Personal geht.“ Und zum Personal würden eben auch Studierende gehören, so Hahnenkamp weiter.

Seit Beginn der Pandemie gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen in der Klinik. Wer bislang nicht vollständig geimpft ist, muss sich täglich testen. Geimpfte Mitarbeiter erhalten zweimal wöchentlich einen Antigen-Test. „Das machen wir, um die Patienten zu schützen. Die FFP2-Maske tragen wir, um uns zu schützen“, erklärt Hahnenkamp. Und das gehe eben nur, wenn diese dicht am Gesicht fest anliegt.

Jeder Mitarbeiter der UMG, der sich infiziert oder in Quarantäne muss, wenn er Kontakt zu einem Infizierten hatte und nicht vollständig geimpft ist, erschwere die Krankenversorgung erheblich, so Hahnenkamp weiter: „Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Patienten. Wir müssen in diesen schwierigen Zeiten, unser Personal zusammenhalten.“

Studierende können vom Unterricht ausgeschlossen werden

Doch wie steht die Belegschaft zu der Bartregelung? Die Mehrheit der Mitarbeiter zeige Verständnis für die Regelung, „eben weil sich niemand mit Covid anstecken möchte und die Maske der Schutz ist, um eine Ansteckung zu verhindern“, macht der Direktor der Klinik für Notfallmedizin deutlich. Vereinzelt würde es jedoch Bartträger geben, „die wir regelmäßig ansprechen müssen und bei denen wir auch sanften Druck ausüben müssen. Als Arbeitgeber sind wir verpflichtet, unsere Mitarbeiter zu schützen.“

Während man jedoch Ärzte aus personellen Gründen nicht einfach nach Hause schicken kann, wenn der Bart nicht so gestutzt ist, dass die FFP2-Maske richtig sitzt, sieht es bei den Studierenden anders aus. Da sie nicht für die Patientenversorgung benötigt werden, können sie vom Unterricht ausgeschlossen werden, erklärt Hahnenkamp, denn „sowohl im Blockpraktikum als auch im Bedside-Teaching haben die Studierenden Patientenkontakt.“

Die meisten Kommilitonen, die die E-Mail erhalten haben, fänden die Rasur-Regelung in Ordnung, sagt Susanne Schmidt. Andere wiederum würden sich nicht trauen, dagegen etwas zu sagen, „weil das Thema Corona in beide Richtungen stigmatisiert ist.“ Sie kritisiert, dass „diese Regelung vor zwei Jahren undenkbar gewesen wäre. Müssen wir uns in ein paar Jahren vielleicht noch den Kopf rasieren, damit die OP-Haube richtig sitzt?“

Von Christin Lachmann