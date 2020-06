Corona-Regeln: Pfingstfeiertage auf Usedom ohne Bußgelder

Insel Usedom

Zu den Pfingsttagen hatten die Ordnungsämter der Insel verstärkte Kontrollen angekündigt und sie waren unterwegs. Erfreulicherweise mussten die Beamten kein einziges Bußgeld bei ihren Stichproben aussprechen. Allerdings gab es etliche kleinere Verstöße, die beanstandet werden mussten. Nach wie vor ist sowohl bei Betrieben, als auch bei Einzelpersonen viel Aufklärungsarbeit zu leisten.

Viele Wohnmobile ohne Buchung

Im Bereich Amt Usedom-Nord waren fünf Ordnungskräfte zu verschiedenen Zeiten im Einsatz und machten Stichproben, vor allem in Hotels, Restaurants und bei den Betreibern von Ferienwohnungen. Ganz offensichtliche, grobe Verstöße gab es erfreulicherweise nicht, es waren eher Kleinigkeiten zu monieren.

Eines war bei den Kontrollen besonders auffällig: etliche Wohnmobile waren ohne eine Buchung vorweisen zu können auf der Insel unterwegs. „Anscheinend fahren die Leute auf gut Glück, ohne sich über die geltenden Regeln am Urlaubsort zu informieren. Das geht natürlich nicht, und ohnehin werden die meisten ohne Reservierung wohl keinen Platz bekommen haben“, erklärt Kerstin Teske, die Leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Usedom-Nord.

Karls Erlebnis-Dorf im Blickpunkt

Ähnliches berichtet ihr Amtskollege René Bergmann vom Amt Usedom-Süd. Vier Ordnungskräfte waren dort im Schichtbetrieb für die Kontrollen im Einsatz. Auch bei ihnen lag der Schwerpunkt auf dem Aussprechen von Ermahnungen und dem Beantworten von Fragen. Bußgeldverfahren wurden nicht eingeleitet.

Ein spezielles Augenmerk hatten die Ordnungshüter auf das Karls Erlebnis-Dorf in Koserow. Hier kommen besonders viele Menschen zusammen, weshalb man sich in den nächsten Tagen darum noch einmal ausführlicher Gedanken machen will.

Appell an alle

In der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf ist die Lage vergleichbar. Die Masse hält sich an die Vorgaben der neusten Corona-Verordnung. Bußgeldpflichtige Verstöße kamen zu Pfingsten nicht vor. „Unsere Kräfte waren eher beratend tätig“, fasst Enrico Knüppel vom kommunalen Ordnungsdienst die Arbeit über die Feiertage zusammen. Drei Kräfte waren im Gemeindegebiet unterwegs.

„Wir kontrollieren aktiv, aber es ist ein sehr großer Bereich, den wir wegen der Corona-Verordnung zusätzlich abzudecken haben“, so Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken. Sie weiß: „Wir sind alle voneinander abhängig.“ Deswegen appelliert sie eindringlich an Urlauber und Einheimische gleichermaßen, sich an die bekannten Regeln zu halten. „Die gesetzlichen Bestimmungen dienen dem eigenen Schutz, aber auch dem der Mitmenschen.“

Die aktuell gültigen Regelungen zu Corona werden auf vielen Kanälen kommuniziert. Vor allem online stellen die Ämter auf ihren Webseiten umfassende Informationen zur Verfügung.

Von Alexandra Schäfer