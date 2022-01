Greifswald

Wegen ansteigender Fallzahlen mit der Corona-Variante Omikron treten neue Quarantäneregeln im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Kraft. Hintergrund sind die Beschlüsse von Bund und Ländern, um massenhaft Ausfälle in Kitas, Schulen und der kritischen Infrastruktur wie Müllabfuhr und Krankenhäusern zu verhindern.

Diese setzt die Kreisverwaltung mit einer Allgemeinverfügung um, die regelt, wer als Kontaktperson in Quarantäne muss und wer nicht. Das bestätigt Kreissprecher Achim Froitzheim. Die Regel tritt demnach am Dienstag, 18. Januar, in Kraft.

Ausnahmen von Quarantäne für Geimpfte

Wer Kontakt zu einer infizierten Person hatte, muss grundsätzlich für zehn Tage in Quarantäne. Ausnahmen gelten auch für Kontaktpersonen von Omikron-Infizierten: für Geboosterte, also Menschen, die dreifach gegen Corona geimpft sind. Auch zwei Impfungen reichen aus, wenn die zweite Spritze vor weniger als drei Monaten verabreicht wurde und mindestens zwei Wochen her ist.

Nicht in Quarantäne müssen ebenso Menschen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben und innerhalb von drei Monaten nach der Infektion Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Geimpfte Genesene sind von der Quarantäne befreit – das sind entweder Geimpfte, die sich trotzdem mit Corona infiziert haben oder Genesene, die eine Impfung im Anschluss an die Erkrankung erhalten haben.

Schulquarantäne soll möglich bleiben

Laut Informationen des Landkreises soll die sogenannte Kohortenquarantäne weiter möglich sein. Das bedeutet, dass Kitagruppen oder Schulklassen von anderen Personen isoliert werden, aber weiter die Einrichtungen besuchen dürften.

Dazu erlasse das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in den kommenden Tagen neue Handlungsanweisungen, sagt eine Lagus-Sprecherin. Die Empfehlungen sollen demnach unabhängig von der Virusvariante gelten. Grundsätzlich gelte, dass die Kohortenquarantäne bevorzugt werde, wenn sie räumlich und personell umsetzbar sei, ergänzt Froitzheim. Je nach Lage treffe das Gesundheitsamt des Landkreises eine Einzelfallentscheidung.

Freitesten nach sieben Tagen

Für Infizierte und Kontaktpersonen verkürzt sich die Isolationsdauer: Sie müssen für zehn statt für vierzehn Tage in Quarantäne. Nach sieben Tagen können Betroffene sich freitesten. Dafür brauchen sie einen negativen PCR-Test oder einen zertifizierten Antigenschnelltest.

Sonderregeln gelten für Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder etwa Wohnstätten. Sie müssen als Infizierte einen negativen PCR-Test vorweisen und 48 Stunden symptomfrei sein. Kinder und Jugendliche in Schulen können sich als Kontaktpersonen bereits nach fünf Tagen freitesten – sowohl mit PCR- als auch zertifiziertem Schnelltest. Auf Antrag können Ausnahmen im Einzelfall für dringende benötigte Beschäftigte im Gesundheitssektor bewilligt werden.

