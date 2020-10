Corona-Regeln nicht eingehalten: CDU-Chef Sack rechtfertigt Händedruck in Polen

Schwerin/Greifswald

Das Foto war am Dienstag bei einer feierlichen Vertragsunterzeichnung im polnischen Stettin entstanden, wo er in seiner Funktion als Landrat von Vorpommern-Greifswald hingereist war. „Und bei dem Treffen wurden die in Polen geltenden Corona-Bestimmungen sehr genau eingehalten. Einen Mindestabstand von 1,50 Meter, wie bei uns, gibt es dort nicht“, sagte Sack am Freitag.

Designierter Spitzenkandidat der CDU in Erklärungsnöten

Der „Nordkurier“ hatte am Freitag das Foto von Sack und zwei polnischen Lokalpolitikern veröffentlicht und den geringen Abstand thematisiert. Sack ist auch designierter Spitzenkandidat der CDU und tritt wohl bei der Landtagswahl im kommenden Jahr gegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an.

Hand nach Begrüßung desinfiziert

Grundsätzlich halte er die deutschen Regeln zur Unterbindung von Corona-Ansteckungen für sinnvoll und halte diese auch ein. „Wenn ich etwa in ein Restaurant eintrete, dann nur mit Maske“, versicherte Sack. Und auch bei Terminen im Freien achte er auf den erforderlichen Abstand. Bei Besuchen im Ausland gelte es aber auch, die dortigen Gepflogenheiten zu respektieren. Deshalb habe er auch eine ihm zur Begrüßung entgegengestreckte Hand gedrückt, seine Hände danach aber gleich vorsorglich desinfiziert.

Sack verwies zudem auf die bislang sehr geringen Infektionszahlen in seinem Landkreis und auch in der benachbarten Region Stettin. So gebe es bei 240 000 Einwohnern im Kreis Vorpommern-Greifswald aktuell 13 bekannte Corona-Fälle. „Ich hoffe, dass das so bleibt“, sagte der 46-jährige Landrat.

