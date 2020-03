Corona: Rentenversicherung schließt Beratungsstellen in MV

Stralsund/Ribnitz-Damgarten

Die Deutsche Rentenversicherung Nord reagiert auf die Corona-Krise und schließt ab Dienstag ihre Beratungsstellen und sozialmedizinischen Begutachtungsstellen. In Mecklenburg-Vorpommern betroffen sind: Greifswald, Güstrow, Ludwigslust, Neubrandenburg, Pasewalk, Ribnitz-Damgarten, Rostock, Schwerin, Stralsund, Ueckermünde, Waren und Wismar.

Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und einzudämmen, werden die Stellen ab dem 17. März und bis einschließlich 17. April für den Publikumsverkehr geschlossen. Dies treffe für die Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu, teilte die Behörde am Montag mit. Damit ist auch ein Besuch der Beratungsstellen und regelmäßigen Sprechtage in Stralsund und in Ribnitz-Damgarten im genannten Zeitraum nicht mehr möglich. Das trifft auch für die Sozialmedizinische Begutachtungsstelle in Stralsund zu.

Beratung per Servicetelefon

Soweit möglich, werde die Behörde versuchen, ihren Serviceauftrag telefonisch zu erfüllen. Für Fragen rund um die Themen Rente, Altersvorsorge, Prävention und Rehabilitation steht weiterhin das kostenlose Servicetelefon unter 0800/1000 480 22 oder 0800/1000 4800 zur Verfügung. Außerdem können die Online-Dienste auf der Internetseite www.deutsche-rentenversicherung.de genutzt werden.

