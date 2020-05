Corona-Skandal bei Konzert von Melanie Müller in Greifswald: Warum durften Fans aus ihren Autos?

Greifswald

Auf das Autokonzert von Schlager-Star Melanie Müller in Greifswald hatten die Zuschauer lange warten müssen: Endlich wieder Party trotz Corona! Doch schienen die Leute am Samstag so euphorisiert gewesen zu sein, dass es sie nicht mehr auf ihren Autositzen hielt und sie draußen auf der Festwiese tanzten.

Dabei sind die Corona-Regeln für ein Autokonzert eigentlich klar: Alle bleiben in ihren Fahrzeugen und feiern dort, damit sich das Virus nicht unter den Gästen verbreiten kann. Aus diesem Grund wurden deutschlandweit alle Großveranstaltungen bis 31. August abgesagt – sie gelten mit als das größte Infektionsrisiko.

Snacks gab es nur per Whatsapp

In Greifswald hatte man für das Konzert deswegen viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Snacks konnten beispielsweise per Whatsapp aus dem Auto bestellt werden. Die Musik wurde auch im Radio übertragen, damit die Fenster zu bleiben können.

Dennoch verließen einige Gäste ihr Auto, tanzten ausgelassen und machten Handyvideos – alles ohne Mundschutz. Auch ein offenes Cabrio war dabei. Die anwesenden Ordnungshüter griffen nicht ein.

Autokonzert in Greifswald von Melanie Müller mit offenen Türen und Cabrio Quelle: Stefan Sauer

Bei Facebook posten erboste User Bilder von dem Konzert, die Melanie Müller zeigen, wie sie Arm in Arm mit Fans posiert. Einen Mundschutz hat sie zwar dabei, trägt ihn aber unter dem Kinn.

Schlager-Sängerin Melanie Müller hält sich bei einem Autokonzert in Greifswald offenbar nicht an die geltenden Corona-Abstandsregelungen. Quelle: privat

Schlager-Sängerin Melanie Müller hält sich bei einem Autokonzert in Greifswald offenbar nicht an die geltenden Corona-Abstandsregelungen. Quelle: privat

Veranstalter: Sicherheitsabstand wurde immer eingehalten

Veranstalter André Hellmich sagte am Sonntag auf OZ-Nachfrage, dass das Verhalten kein Verstoß gegen die Corona-Auflagen gewesen sei. Der Sicherheitsabstand sei entscheidend. Dieser habe zwischen den Autos sogar zwei Meter betragen, damit mehr als vorgeschrieben. Sein Team habe darauf geachtet, dass der nötige Sicherheitsabstand auch eingehalten wurde, wenn Personen sich während der Veranstaltung neben das Fahrzeug gestellt hatten.

Videos und Fotos von der Veranstaltung erwecken allerdings den Eindruck, dass sich Sängerin und Publikum doch recht nah gekommen sind.

Von den zuständigen Gesundheitsbehörden war am Sonntag keine Stellungnahme zu bekommen.

Von Anne Ziebarth