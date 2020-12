Greifswald

Die Klassenzimmer der Hansestadt bleiben bis zum 10. Januar über weite Strecken leer: Wegen steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus müssen Schüler in Risikogebieten ab Klasse 7 in den Distanzunterricht. Die Regelung gilt ab Montag auch für Greifswald – mit einem Inzidenzwert von 93,8 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen (Stand Donnerstag 17:29 Uhr) liegt der Landkreis Vorpommern-Greifswald über einem Inzidenzwert von 50, ab dem Landkreise als Risikogebiet gelten.

Nach den Weihnachtsferien sollen Schüler ab Klasse 7 ebenfalls zu Hause unterrichtet werden. Für die Klassenstufen eins bis sechs bleiben die Schulen geöffnet. In einer am Freitag veröffentlichten Allgemeinverfügung des Landkreises heißt es, dass Ausnahmen nur für Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung gelten. Lehrer müssen zudem ab Montag im Unterricht eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Montessorischule plante seit Oktober Distanzunterricht

Überrumpelt von der plötzlichen Nachricht am Donnerstag sei Nils Kleemann, Leiter der Montessorischule, gewesen. „Von den Einschränkungen haben wir aus der Presse erfahren – ich würde mir wünschen, dass diese Informationen zunächst an die Schulleiter gehen.“

Dabei sei man gut auf Distanzunterricht vorbereitet und habe seit Ende Oktober Konzepte für die Zeit nach Weihnachten erarbeitet – vom 4. bis zum 8. Januar werden die Klassenstufen 1 bis 3 in streng getrennten Gruppen vor Ort beschult, für ein Viertel der Schüler in den Klassen 4 bis 6 gibt es eine Notbetreuung, ab Klasse 7 gilt Homeschooling.

„Ab Montag, 14. Dezember, gelten auch bei uns die vom Land vorgegeben Regeln für Distanzunterricht ab Klasse 7. Die Kurzfristigkeit stellt aber selbst gut vorbereitete Schulen vor Probleme“, so Kleemann. So habe eine achte Klasse, die derzeit in Quarantäne ist, am Montag wieder zum Unterricht erscheinen sollen, was nun ausfällt und die Kommunikation erschwert. Für die digitale Infrastruktur sei gesorgt: „Schule und Elternhaus haben für jeden Schüler den Zugang zu einem digitalen Endgerät organisiert. Alle Lehrer haben ein eigenes Notebook.“

„ Präsenzunterricht bessere Variante“

„Wir bringen die Endgeräte derzeit zu den Schülern, die sie brauchen“, sagt Ulf Burmeister, Leiter des Alexander-von-Humboldtgymnasiums. Auch die Lehrer sollen zukünftig mit Arbeitslaptops ausgestattet werden und würden bis dahin teilweise Geräte benutzen, die sonst im Unterricht zum Einsatz kommen.

Wegen der Erfahrungen der vergangenen Monate sei man besser vorbereitet – klar sei aber, dass „ Präsenzunterricht die bessere Variante ist.“ Deswegen sei es gut, dass nun nur für zwei Wochen Distanzunterricht gelte.

Neben den Erst- bis Sechstklässlern bekämen am Evangelischen Schulzentrum Martinschule auch schwerbehinderte und mehrfachbehinderte Schüler Präsenzunterricht, so Schulleiter Benjamin Skladny. „Diese können mit viel Platz und unter Einhaltung der Hygiene-Regeln sicher individuell betreut werden oder – in individueller Absprache mit den Lehrkräften – auch zu Hause lernen“, sagt er. Bedürftige Schüler, die noch auf im Zuge des Digitalpakts beantragte Leihgeräte warten, würden derzeit noch in Papierform mit Aufgaben versorgt. „Die individuelle Begleitung aller Schüler gilt natürlich auch im Distanzlernen – per Video, per Mail und auch per Telefon“, so Skladny weiter.

Dokumentenkameras für Lehrer

Dass die persönliche Absprache und Planung mit den Schülern nun fehlt, bedauert Steffen Qual, Lehrer am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und an der Schule für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Die Kurzfristigkeit der Maßnahme ermöglicht kaum Planung für die Schule.“ Alle Schüler und Lehrer würden am Onlinelernsystem „itslearning“ teilnehmen. „Leider gibt es das Ende Oktober angekündigte Videoportal noch nicht.“ Schulleiter Bernd Albrecht zeigt angesichts der steigenden Infektionszahlen Verständnis für das Agieren der Landesregierung. „Wir haben die Aufgabe, die Anweisungen so umzusetzen, dass alles in vernünftige Bahnen läuft. Und das werden wir tun.“

Steffen Qual, Lehrer am Jahngymnasium Quelle: Christopher Gottschalk

Optimistisch sei man auch am Greifswalder Abendgymnasium Wolfgang Koeppen, sagt Leiterin Gudrun Günther. Ein erster Testlauf für reinen Onlineunterricht für die 35 Schüler habe Ende November „prima geklappt.“ Lehrer seien nun mit Dokumentenkameras ausgestattet worden, sodass Aufgaben besser eingescannt werden können.

An der Freien Waldorfschule habe man den letzten Tag vor der Schließung genutzt, um mit den Schülern über die aktuelle Lage zu reden, so Lehrerin Anne Wolf. 330 Jungen und Mädchen lernen an der Schule in freier Trägerschaft. „Wir haben uns Zeit genommen und zusammen in der Klasse auch eine Kerze auf dem Adventskranz angezündet. So konnten alle mit einem Gefühl der Sicherheit und auch Gelassenheit auseinandergehen.“

Von Christopher Gottschalk