Vor dem anstehenden Weihnachtsfest wollen sich immer mehr Menschen in Vorpommern-Greifswald auf das Coronavirus testen lassen. Teils, weil sie vor einem Treffen im Familienkreis eine Infektion ausschließen wollen, um ihre Angehörigen nicht zu gefährden. Teils, weil sie Symptome abklären wollen oder Kontakt zu Infizierten hatten.

Ein dritter Grund ist die gerade von der Landesregierung beschlossene Regelung, dass Reiserückkehrer auch aus deutschen Corona-Hochrisikogebieten in Quarantäne müssen. Ausgenommen sind nur Personen, die engste Familienangehörige besucht haben. Alle anderen Rückkehrer müssen – wie schon nach Auslandsreisen in Risikogebiete vorgeschrieben – bis zu zehn Tage in Isolation, die nur durch zwei negative Tests auf fünf Tage verkürzt werden kann. Als Hochrisikogebiete gelten Regionen mit mehr als 200 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In Mecklenburg-Vorpommern liegt der Wert aktuell knapp unter 100, in Sachsen bei über 400.

Bürgertelefon und Testzentren in Vorpommern-Greifswald

Für mehr Informationen ist das Bürgertelefon des Landkreises geschaltet: Es ist erreichbar unter Telefon: 03834 8760-2300, wochentags von 8 bis 16 Uhr. Samstag, Sonntag und an den Feiertagen (auch am 24. und 31.12.2020) von 8 bis 12 Uhr.

Im Landkreis gibt es mehrere Testmöglichkeiten – in Greifswald, Bansin und Pasewalk. Generell gilt jedoch: Beim Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus sollte zuerst der Hausarzt informiert werden. Dieser prüft, ob ein begründeter Verdachtsfall vorliegt und ein Abstrich notwendig ist. Niemand sollte sich vorschnell auf den Weg in eine Praxis beziehungsweise in ein Testzentrum begeben, um die Gefahr von weiteren Ansteckungen zu senken. Bei den Tests ist die Karte der Krankenkasse bereitzuhalten.

Corona-Testzentren Greifswald

Adresse und Öffnungszeiten Universitätsmedizin, Fleischmannstraße 8. Geöffnet Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr. Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 13 Uhr. Hinweise: Anmeldung per Fax mit einem Formular. Anfahrt mit Pkw empfohlen, da „drive through“-Prinzip. Fax: 03834 / 86 44 98.

Adresse und Öffnungszeiten IMD Labor: Vitus-Bering-Straße 27a, 17493 Greifswald. Geöffnet Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr. Hinweise: Der Patient muss nach vorheriger Absprache mit dem Hausarzt einen Termin mit dem IMD Labor vereinbaren. Telefon: 03834 / 81 93 0.

Corona-Testzentrum Pasewalk

Adresse und Öffnungszeiten: An der Kürassierkaserne 9, 17309 Pasewalk. Geöffnet Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr. Hinweise: Anmeldung per Fax 03834 / 87 60 92 37 1 oder E-Mail: AZ-PW@kreis-vg.de.

Privates Corona-Testzentrum in Bansin auf Usedom

Adresse und Öffnungszeiten: Das private Corona-Testzentrum finden Sie in der ehemaligen Grundschule Bansin. Badstraße 20/Ecke Schulstraße, 17429 Seebad Bansin. Geöffnet Montag, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 10.30 Uhr (PCR-Test) bzw. bis 13 Uhr (Antigen-Schnelltest). 25. und 31. Dezember geschlossen.

Hinweise: Für den PCR-Test ist eine Registrierung über das Portal des Anbieters Centogene notwendig. Der Test kostet 59 Euro. Der Antigen-Schnelltest kostet 52 Euro. Hierfür ist keine Anmeldung nötig. Im Falle eines positiven Ergebnisses muss ein PCR-Test durchgeführt werden. Zahlung vor Ort ausschließlich per Karte.

