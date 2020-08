Corona-Test wird für Usedomer Lehrer zur Odyssee

Vorpommern-Greifswald

In Mecklenburg-Vorpommern können sich Lehrer und Erzieher auch ohne Symptome kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen – bis zu fünfmal pro Person. Bei einem jungen Lehrer aus Greifswald (Name ist der Red. bekannt), der auf Usedom unterrichtet, wurde der erste Test zu einer Odyssee. „Ich bin wütend auf die Vorgehensweise sämtlicher Instanzen, die keinem geltenden Hygienekonzept entsprechen“, sagt der Lehrer.

In der ersten Schulwoche habe er Krankheitssymptome verspürt. Er schreibt von starken Rachenbeschwerden, Abgeschlagenheit und erhöhter Temperatur. Aus Sicherheitsgründen habe er sich ab Freitag krankschreiben lassen, „um verantwortungsbewusst einen Corona-Test zu machen“. Den Test will er im Abstrichzentrum Greifswald machen lassen.

Sein erster Weg führt zu seiner Hausärztin, die allerdings auf Weiterbildung ist. Er wird an einen Vertretungsarzt verwiesen. „Dort wird mir von der Arzthelferin angeraten, trotz bestehender Symptomatik, die Hände zu desinfizieren, eine Maske zu tragen und Zeit mitzubringen, um in einem vollen Wartezimmer zu warten. Ich muss persönlich vorbeikommen, weil ich ja kein regulärer Patient der Praxis bin. Ich schildere meine Situation als Lehrer mit Kontakt zu vielen Schülern und äußere meine Bedenken, mich mit diesen Symptomen in ein volles Wartezimmer zu setzen. Ich kann das nicht verantworten und wende mich enttäuscht an das Gesundheitsamt Greifswald.“

Mit Erkältungssymptomen ins Wartezimmer

Es wird nicht besser: Er schildere beim Amt seine Situation einer Frau am Telefon. „Sie rät mir ebenfalls, mich in ein volles Wartezimmer zu setzen. Eine Überweisung ins Abstrichzentrum oder andere Lösungen sind nicht möglich. Ich äußere meine Bedenken. Der Versuch einer Weiterverbindung scheitert.“

Er ruft erneut das Gesundheitsamt an und landet beim Bürgertelefon. Auch dort bekomme er den Rat, zum Vertretungsarzt zu gehen und sich in ein volles Wartezimmer zu setzen. „Alternativ könnte ich einen Online-Allgemeinmediziner aufsuchen.“

Telefonisch kontaktiert er danach eine weitere Allgemeinmedizinerin. „Sie überweist mich schnell und ohne Probleme an das Abstrichzentrum Greifswald. Dort bekomme ich noch am Freitagabend meine Ergebnisse und bin froh: Der Test ist negativ.“

„Der Lehrer hat alles richtig gemacht“

„Der Lehrer hat alles richtig gemacht, indem er keine Praxis aufgesucht, sondern telefonisch Auskünfte eingeholt hat. Seine Sorge, sich im Vorfeld eines erforderlichen Abstriches in einem Wartebereich mit anderen Patienten aufhalten zu müssen, dürfte jedoch unbegründet sein“, sagt Kreissprecher Achim Froitzheim.

Patienten mit Symptomen erhalten seit Beginn der Corona-Situation nach telefonischer Anmeldung beim Hausarzt durch diesen eine Überweisung an das Abstrichzentrum per Fax oder werden gesondert zu einem Termin gebeten: „Prinzipiell werden symptomatische Patienten durch die Hausärzte abgestrichen bzw. durch sie zum Abstrichzentrum geschickt.

Laut Froitzheim hätte in dem Fall der Vertretungsarzt bzw. nach Rücksprache das medizinische Personal der Praxis den Patienten zum Abstrichzentrum schicken können ohne initiale Vorstellung nach telefonischer Klärung. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand aus dem Gesundheitsamt geraten hat, sich in ein volles Wartezimmer zu setzen. Wahrscheinlich wurde ihm vermittelt, dass der Abstrich vom Hausarzt initiiert wird, da er krank ist, was richtig ist. Das Vorgehen der letzten Arztpraxis wäre der Regelfall“, so Froitzheim.

Bis Ende der Woche krankgeschrieben

Der Gesundheitszustand des jungen Mannes besserte sich aber nicht, so dass er am Montagmorgen seine Hausärztin aufsuchte. „Zwei Personen ohne Maske stehen im Wartebereich. Im Wartezimmer werden keinerlei Abstände eingehalten, Masken richtig getragen. Nach Meinung der Ärztin hätte ich Mitte der Woche wieder arbeiten können. Mir ging es wirklich schlecht, so dass ich bis Ende der Woche krankgeschrieben bin.“

Auf dem ärztlichen Attest sei ihm eine „akute Rhinopharyngitis“ attestiert worden. Dabei handelt es sich um eine kombinierte Entzündung von Nasenschleimhaut und Rachenschleimhaut.

