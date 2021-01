Corona-Testzentrum im Berufsbildungswerk Greifswald eingerichtet

Greifswald

Mund auf, Abstrich nehmen – in nicht mal einer halben Stunde liegt das Ergebnis vor. Zum Schutz vor Corona und zur Eindämmung der Pandemie hat das Berufsbildungswerk Greifswald (BBW) ein eigenes Testzentrum in der Sporthalle auf dem Gelände an der Pappelallee 2 eingerichtet. Seit Montag werden dort Teilnehmer und Mitarbeiter des BBW getestet.

Jugendliche aus ganz Deutschland im BBW

Das Schnelltest-Zentrum, in dem sogenannte Antigentests durchgeführt werden, soll helfen, unerkannte Infektionen frühzeitig aufzudecken und den Schutz vor einer Verbreitung des Corona-Virus zu erhöhen, teilt das BBW mit. Das Ergebnis bei diesen Tests liegt innerhalb kürzester Zeit vor. „Besonders aufgrund unserer vulnerablen Personengruppen, die aus ganz Deutschland zu uns kommen, ist es wichtig frühzeitig Infektionsketten zu durchbrechen. Schnelltests tragen dazu bei, weitere Ansteckungsketten zu vermeiden und sind ein wichtiges Instrument zur Eindämmung der Pandemie. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Jugendlichen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt BBW-Bereichsgeschäftsführerin Stefanie Niemeyer.

Bis zu acht Tests in der Erprobungsphase

Christian Moestchen (r) und Matthias Lorenz sind als Fall-Manager im BBW-Schnelltest-Zentrum im Einsatz. Quelle: BBW Greifswald

Anja Schneider, Fachbereichsleitung im BBW Greifswald, koordiniert den Aufbau und Betrieb des Zentrums. Die Tests werden von medizinisch geschulten BBW-Personal durchgeführt. Ist das Testergebnis negativ, können die Jugendlichen weiter am Präsenzunterricht teilnehmen. „Zeigt der Schnelltest ein positives Resultat an, informieren wird das Gesundheitsamt und von dort wird dann ein PCR-Abstrich beauftragt und im Abstrichzentrum der Universität durchgeführt. Bis dahin sind die Getesteten in Selbstisolation“, erläutert Anja Schneider. Dabei steht das BBW in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Zunächst können in der Erprobungsphase bis zu acht Jugendliche pro Tag getestet werden. Die Kapazitäten sollen so ausgebaut werden, dass ein laufendes Testangebot ermöglicht wird.

Von OZ