Corona-Verdacht: Keinesfalls in die Hausarztpaxis

Greifswald

Viele Menschen machen sich Sorgen, an einer Coronainfektion zu erkranken. Sie sind auch verunsichert, wie sie bei einem Verdacht vorgehen sollen. Bereits in etwa einem Dutzend Fällen haben Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald Bewohner des Kreises auf eine mögliche Infektion getestet – bis auf zwei Einwohner aus Weitenhagen verliefen die Tests negativ.

Im Landkreis werden nun zwei gesonderte Abstrichzentren in Betrieb genommen, in Greifswald und in Pasewalk. In Greifswald startet das Zentrum am Donnerstag. Mit der Einrichtung der Zentren soll die Ansteckungsgefahr in Krankenhäusern und Praxen minimiert werden, wie Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) sagte. Das Abstrichzentrum in Greifswald wird am Uni-Klinikum angesiedelt. Dafür würden auf dem Vorplatz der Uni-Mensa Container aufgestellt. „Patienten sollen mit dem Auto ankommen und nicht aussteigen. Ein studentisches Team nimmt dann die Rachenabstriche“, sagte der Sprecher des Uni-Klinikums, Christian Arns.

Wer den Verdacht hegt, an Corona erkrankt zu sein, sollte keinesfalls den Hausarzt aufsuchen. „Gehen Sie, wenn Sie den Verdacht haben, sich angesteckt zu haben, nicht in eine Arztpraxis und nicht in ein Krankenhaus“, betonte bereits Landrat Michael Sack am Montag in einem Pressegespräch. Betroffene, die in einem Risikogebiet waren und Krankheitssymptome zeigten sowie nachweislich in Kontakt mit einem Infizierten standen, sollten sich telefonisch beim Gesundheitsamt melden. Die Kreisbehörde richtete dazu ein Bürgertelefon unter der Nummer 038 34 / 87 602 300 ein. Bis zu zehn Mitarbeiter stehen dort bereit, die nach einem festgelegten Fragenkatalog das Corona-Risiko dokumentieren und die Antworten an die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes weitergeben, die jeden Fall dann individuell bewerten. „Sind die Bedingungen erfüllt, wird eine Testung durchgeführt.“

Kreis begrüßt Abstrichzentren

Bislang, wo noch vergleichsweise wenig Fälle auftraten, besuchten Mitarbeiter den Betroffenen zu Hause, wo sie unter Schutzbekleidung einen Abstrich nahmen. Auch mit den Abstrichzentren gilt, dass nur Menschen, die eine Zuweisung vom Gesundheitsamt oder vom Hausarzt haben, abgestrichen werden, wie Arns betonte.

Die vom Land geplanten Abstrichzentren seien ganz im Sinne des Landkreises, sagte Kreissprecher Achim Froitzheim. Es wäre allerdings schön, wenn ein weiteres Zentrum in Anklam entstehen könne. Anklam sei der geografische Mittelpunkt des Kreises. Da Menschen mit einem Corona-Verdacht möglichst wenig Kontakt mit anderen Menschen haben sollten, wäre es gut, wenn die Wege zu den Untersuchungsstellen nicht zu lang werden, so Froitzheim.

Für Corona-Erkrankte mit leichten Erkrankungssymptomen wird eine häusliche Quarantäne verhängt. „Sollte das Gesundheitsamt eine Quarantäne verhängen, bleibt niemand allein“, betonte Froitzheim. Es gebe ausreichend soziale Hilfsstrukturen, die greifen, wenn Nachbarn oder Familie den Betroffenen nicht versorgen können. „Wir können aber solche Situation auch als Bewährungsprobe begreifen und wieder lernen, stärker auf-einander aufzupassen, Betroffene zu unterstützen und Rücksicht zu nehmen“, so Froitzheim.

Von Martina Rathke