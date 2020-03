Corona-Virus:  Landrat von Vorpommern-Greifswald bereitet Verwaltung auf ersten Krankheitsfall vor

Greifswald

Der Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald, Michael Sack ( CDU), hat am Montag dieser Woche den Verwaltungsstab einberufen, um wichtige Weichenstellungen für den Fall vorzunehmen, dass jemand im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert werden sollte. Allerdings gibt es in MV nach wie vor keinen nachgewiesenen Fall einer Corona-Erkrankung.

„Augenblicklich besteht kein Anlass, in Panik zu verfallen. Dennoch wollen wir uns so gut wie möglich für den Fall vorbereiten, dass in unserer Region eine Erkrankung festgestellt werden sollte“, sagt Michael Sack. Zeitgleich wolle man allen Bürgerinnen und Bürgern wichtige Tipps zum Hygiene-Verhalten im Alltag geben. Denn täglich gingen Dutzende Anrufe von Menschen ein, so Sack, die wissen wollen, ob sie nur eine einfache Erkältung haben oder ob dies eine Corona-Infektion sein könne. „Auch dieser nachvollziehbaren Besorgnis tragen wir mit einigen grundlegenden Informationen Rechnung“, so der Landrat.

Händewaschen ist A und O

Wichtig sei die Aussage des auf Bundesebene federführenden Robert-Koch-Institutes: Wenn Beschwerden wie Husten und Fieber auftreten, ist das Risiko, dass mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert zu sein, zum aktuellen Zeitpunkt gering. Viel wahrscheinlicher ist, dass die Beschwerden auf eine Grippe oder Erkältungskrankheit zurückzuführen sind. Um jedoch eine Ausbreitung des neuen Coronavirus auch in Deutschland zu vermeiden, ist es wichtig, dass man zunächst zuhause bleibt und sich telefonisch beim Hausarzt zu erkennen gibt.

Doch wann ist man tatsächlich am Coronavirus erkrankt? Laut Landkreis sollte eine Erkrankung abgeklärt werden, wenn Atemwegs- oder Allgemeinbeschwerden wie Fieber und starke Abgeschlagenheit auftreten und/oder die Menschen in einem Risikogebiet waren (neben China auch Länder bzw. Regionen, in denen einzelne Infektionsfälle oder Häufungen aufgetreten sind) oder wenn Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall bestand. In einem solchen Fall muss man sich sofort telefonisch beim Gesundheitsamt in Greifswald melden.

Fakt ist: Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen helfen vor Ansteckung mit Grippeviren oder Coronaviren. Dazu gehört zuallererst, sich regelmäßig gründlich die Hände zu waschen und das Händegeben zu vermeiden. Weitere Tipps sind: Die Hände sind aus dem Gesicht fernzuhalten, im im Krankheitsfall Abstand halten, Geschirr und Wäsche heiß waschen, regelmäßig lüften und Vermeidung von ungeschütztem Kontakt mit potentiell Infizierten. Das Tragen von Schutzmasken ist zur Zeit nicht sinnvoll.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des Robert-Koch-Institutes: www.rki.de Startseite -> Infektionskrankheiten A-Z -> Coronavirus.

Von Cornelia Meerkatz