Greifswald

Der Greifswalder Weihnachtsmarkt wird am Mittwoch schließen. Das hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald auf seiner Internetseite bekannt gegeben. Damit endet der diesjährige Adventsmarkt bereits fünf Tage vor dem eigentlich geplanten Abbau. Grund dafür ist die Überlastung der Intensivstationen in den Krankenhäusern in der Region.

Am Montag war der Kreis den siebten Tag in Folge in der höchsten Warnstufe der Corona-Ampel des Landes. Die verschärften Maßnahmen treten ab Mittwoch in Kraft. Das betrifft neben Einschränkungen im Kultur- und Freizeitbereich auch Volkfeste wie eben die Weihnachtmärkte.

Mehr dazu folgt in Kürze.

Von Christin Lachmann