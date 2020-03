Corona-Zahlen in MV steigen nur leicht: Erste Lockerungen noch vor Ostern?

Rostock/Greifswald

Feiern die Menschen in MV Ostern doch mit ihren Familien? Können schon Ende der kommenden Woche die Einschränkungen des öffentlichen Lebens ein Stück weit gelockert werden? Die Experten der Uni-Kliniken in Rostock und Greifswald können sich das jedenfalls vorstellen – wenn sich die Zahl der Corona-Fälle im Land weiter so entwickelt wie bisher. „Der Anstieg ist nicht mehr so stark wie noch Ende vergangener Woche. Er hat sich verlangsamt“, sagt beispielsweise Prof. Dr. Klaus Hahnenkamp, Leiter des Covid-19-Krisenstabes an der Uniklinik Greifswald.

Insgesamt 26 neue Infektionen meldete am Mittwoch das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Die meisten Fälle gibt es aktuell in Schwerin. 245 Menschen in MV wurden bislang positiv auf das Coronavirus getestet, 15 müssen aktuell in Krankenhäusern behandelt werden. Nur drei davon intensivmedizinisch.

Lage kann sich jederzeit ändern

Genau diese Zahlen sind es, die sowohl den Greifswalder Experten Hahnenkamp als auch den Rostocker Infektionsmediziner Emil Reisinger positiv stimmen. Reisinger, der Corona-Fachmann in MV, betont, dass sich die Lage jederzeit noch ändern könne. Aber: Die Entwicklung scheine sich einzupendeln. „Wenn wir bis Mitte nächster Woche weiterhin zwischen zehn und 20 neue Fälle pro Tag haben, wäre das ein sehr gutes Zeichen. Dann können wir auch die weitere Entwicklung valide einschätzen“, sagt er.

Dass die Zahlen nicht mehr so schnell steigen, sei ein Hinweis darauf, dass die Maßnahmen der Behörden fruchten – und die Ausbreitung des Virus ausgebremst wird. „Wenn das so bleibt, können wir Ende kommender Wochen vielleicht sogar darüber reden, erste Maßnahmen auch zurückzunehmen.“ Sein Greifswalder Kollege Hahnenkamp teilt diese Einschätzung: „Eine Woche brauchen wir mindestens noch. Aber es ist sehr erfreulich, wie sich in MV die Lage aktuell entwickelt.“

„Wir waren sehr schnell“

Dass es in MV selbst im Vergleich zu anderen Bundesländern bisher nur wenig schwere Covid-19-Erkrankungen gibt und auch noch keine Todesfälle – aus Sicht von Hahnenkamp spricht das für die Behörden und die Menschen im Nordosten: „Wir haben die Schutz-Maßnahmen früh genug ergriffen und die Menschen halten sich auch dran. Es scheint zu funktionieren.“

Emil Reisinger sagt: „In MV hatten wir das Glück, dass wir sehr spät mit den ersten Fällen dran waren. Wir konnten uns vorbereiten, haben sehr schnell getestet und auch die Kontaktketten ermittelt“, sagt Reisinger. Patienten, bei denen das Virus früh erkannt wird und die dann schnell behandelt werden, würden auch deutlich seltener schwer erkranken.

Kliniken rüsten weiter auf

Ungeachtet dessen rüsten die Kliniken weiter auf: Allein die Rostocker Uniklinik will bis Anfang kommender Woche die Zahl der Intensivbetten von 58 auf 102 fast verdoppeln. Die Apotheke der Klinik habe damit begonnen, selbst Desinfektionsmittel herzustellen – um die Versorgung jederzeit sicherstellen zu können, heißt es aus dem Vorstand. Zudem werden alle nicht notwendigen Eingriffe verschoben.

Der Ärztliche Vorstand der Uni-Klinik, Christian Schmidt, sieht Deutschland und MV besser vorbereitet als beispielsweise Italien: „Dort gab es 5000 Intensivbetten, in Deutschland fahren wir aktuell auf 50 000 hoch. Wir haben zehn Mal so viele Ressourcen in der Intensivmedizin.“ Er ist deshalb sicher: „So schlimm wie dort wird es bei uns nicht.“

