Corona am Greifswalder Humboldtgymnasium

Greifswald

Nach der Montessorischule, dem Fachgymnasium der Berufsschule, dem Jahngymnasium, der Pestalozzischule und der Friedrichschule hat es nun auch am Humboldtgymnasium einen Coronafall gegeben. Das bestätigt Anke Radlof, Mitarbeiterin der Pressestelle des Landkreises, am Montagvormittag. Demnach müssen neben der infizierten Person vorerst zwei Kurse und zwei Lehrer in Quarantäne.

An der Friedrichschule befinden sich vier Lehrer und eine Schulklasse in Quarantäne. An der Pestalozzischule sind 22 Schüler aus drei Klassen sowie ein Integrationshelfer und der infizierte Lehrer von der Quarantäne betroffen.

Am vergangenen Donnerstag war ein 12. Klässler des Jahngymnasiums positiv getestet worden. Die Schulleitung hatte die Oberstufenschüler vorsorglich zwei Tage nach Hause geschickt. Mittlerweile hat die Kontaktverfolgung des Gesundheitsamtes ergeben, dass der Schüler während des Infektionszeitraums nicht im Unterricht gewesen ist, weswegen der Unterricht seit Montag wieder normal stattfindet.

Am Fachgymnasium war, ebenfalls am Donnerstag, ein Schüler positiv getestet worden. Es befinden sich die Schüler aus zwei Lerngruppen und fünf Lehrer in Quarantäne.

Von OZ