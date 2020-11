Greifswald

Ein Schüler der 12. Klassen am Greifswalder Jahngymnasium ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Das bestätigt Lehrer Steffen Qual, der an der Schule für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Nachdem die Eltern die Schule am Donnerstagmorgen informiert hatte, hat die Schulleitung beschlossen, alle Schüler der 11. und 12. Klassen vorsorglich nach Hause zu schicken. „Die Schüler sollen am Donnerstag und Freitag an ihren Facharbeiten arbeiten und haben Aufgaben bekommen“, sagt Steffen Qual.

Die 212 Schüler der Oberstufe werden ausschließlich im Haus II unterrichtet werden. Es gibt daher keine Durchmischung mit den Schülern der unteren Jahrgänge Klasse sieben bis zehn. Diese haben im Haus I Unterricht. Sie haben normal Unterricht. Alle Klassen wurden über die Situation informiert und ermahnt, wann immer es geht, ihre Maske zu tragen.

Entscheidung des Gesundheitsamtes steht noch aus

Derzeit gebe es laut Qual noch keine Entscheidung des Gesundheitsamtes, ob eine Quarantäne für einen Teil der Schüler erforderlich ist. Die Schulleitung hofft auf eine zeitnahe Entscheidung. Es könnte sein, dass keine Quarantäne erforderlich ist, weil der betreffende Schüler am Freitag letztmalig beim Unterricht war.

Auch am Fachgymnasium Greifswald ist ein Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden. Das bestätigt Anke Radlof, Mitarbeiterin der Pressestelle der Kreisverwaltung. Schüler aus zwei Lerngruppen sowie fünf Lehrer wurden demnach in Quarantäne geschickt. Das Fachgymnasium in der Siemensallee befindet sich in Trägerschaft des Kreises.

