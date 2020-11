Greifswald

Der positive Coronatest eines 12. Klässlers am Jahngymnasium macht keine Quarantäne von Schülern oder Lehrern erforderlich. Das teilt Anke Radlof, Mitarbeiterin der Pressestelle der Kreisverwaltung, mit. Nachdem die Eltern die Schule am Donnerstagmorgen über den positiven Test informiert hatten, hat die Schulleitung beschlossen, alle Schüler der 11. und 12. Klassen vorsorglich nach Hause zu schicken. Das Gesundheitsamt hat die Kontaktverfolgung mittlerweile abgeschlossen und ermittelt, dass keiner der Schüler oder Lehrer Erstkontakt war, somit keine Quarantäne erforderlich ist. In diesem Zusammenhang waren die Ferientage rund um den Reformationstag ein glücklicher Umstand, weswegen die Schule an den kritischen Infektionstagen geschlossen war.

Nach dem Coronafall am Fachgymnasium des Landkreises befinden sich 20 Schüler und fünf Lehrer für zwei Wochen in Quarantäne. Auch die vom Kreis angeordnete Quarantäne einer Schülergruppe an der Montessorischule ist noch nicht abgeschlossen.

Von OZ