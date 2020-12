Corona am „Hort Kunterbunt“ Greifswald betrifft Kinder und Pädagogen

Greifswald

Das Coronavirus breitet sich aus, aber Schutzkonzepte zur Verhinderung von kompletten Schließungen greifen: Am „Integrativen Hort Kunterbunt“ in Greifswald haben sich ein Kind und eine Pädagogin infiziert, bestätigt Achim Lerm, Leiter des städtischen Kita-Betreibers „Hanse-Kinder“. „Zum Glück haben wir die Gruppen vorher getrennt, sodass nur die Gruppe der ,blauen Ebene’ in Quarantäne muss“, sagt Lerm. Betroffen seien mit Stand vom Sonnabend insgesamt 87 von 220 Kindern und 6 von 15 Erziehern.

Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gab es am Sonnabend 19 und am Sonntag 55 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Vorpommern-Greifswald. Der Inzidenzwert steigt damit auf 113,7 Infektionen pro 100 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen.

Polizei kontrollierte am Wochenende

Um die Einhaltung der Coronaregeln zu kontrollieren, waren am Wochenende in 29 Innenstädten in den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte 90 Polizeibeamte und Mitarbeiter der Ordnungsämter unterwegs, teilt das Polizeipräsidium Neubrandenburg mit.

Greifswald : null Verstöße

Das Ergebnis: Insgesamt seien 1025 Verstöße festgestellt worden. Bis auf drei Fälle sei es bei mündlichen Belehrungen geblieben. In Greifswald habe es gar keine Verstöße gegeben. In der Nachbarstadt Stralsund, in der seit Freitag in Bereichen der Innenstadt Mundschutzpflicht herrscht, seien es 810 gewesen.

Von Christopher Gottschalk