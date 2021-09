Greifswald

Die neue Strategie der Landesregierung, Schüler nach einem positiven Corona-Fall nicht mehr klassenweise in Quarantäne zu schicken, funktioniert in Vorpommern-Greifswald nur sehr eingeschränkt. Problem: An mehreren Schulen sind mindestens drei Schüler einer Klasse oder Klassenstufe infiziert. Sobald das der Fall ist, müssen alle Kontaktpersonen in die häusliche Isolation.

Das trifft derzeit auf 580 Schülerinnen und Schüler in Vorpommern-Greifswald zu, wie Kreissprecher Achim Froitzheim mitteilt. Mehr als die Hälfte aller in Quarantäne befindlichen Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern entfällt damit auf unseren Landkreis.

Schulquarantäne nur bei maximal zwei Fällen

Gibt es im Gegensatz zu dieser Infektionshäufung nur einen einzelnen Corona-Fall und maximal einen Folgefall, darf die sogenannte Schulquarantäne ausgesprochen werden. Die Mitschüler müssen dann nicht in die häusliche Isolation, sondern dürfen unter bestimmten Bedingungen weiter zur Schule gehen. Sie müssen jeden Tag einen Schnelltest durchführen, im Unterricht ganztägig Maske tragen und dürfen keinen Kontakt zu Schülern außerhalb der betroffenen Kohorte haben. Zudem fällt der Sportunterricht aus. Singen ist ebenfalls verboten.

Strenge Auflagen für Unterricht und Freizeit

All das regelt die Handlungsempfehlung der Landesregierung, die seit zwei Wochen im Landkreis angewendet wird. Über den Schulbesuch hinaus gelten strenge Auflagen. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen dürfen sich in ihrer Freizeit zwar innerhalb der Kohorte treffen, Kontakte zu anderen Schülern oder Freunden sind jedoch ebenso untersagt wie der Besuch des Sportvereins oder andere Freizeitaktivitäten in der Gruppe.

Mehrere Fälle am Jahngymnasium

Und wie funktioniert das in der Praxis? Nehmen wir den aktuellen Fall am Greifswalder Jahngymnasium. Ein Schüler der 11. Klasse wurde am vergangenen Freitag positiv getestet. Weil es sich zu diesem Zeitpunkt um einen Einzelfall gehandelt hat, wurden zunächst die Bestimmungen der Schulquarantäne angewendet. „Wir haben gleich morgens die Information bekommen und haben umgehend die Maskenpflicht für die Schüler der Kohorte ausgesprochen. Der Sportunterricht an dem Tag ist ausgefallen“, erklärt Steffen Qual, Lehrer am Jahngymnasium, der zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit ist. Weil laut Qual am Wochenende mehrere Folgefälle bekannt wurden, mussten die Schüler aller fünf elften Klassen dann doch in die häusliche Isolation.

Keine Quarantäne für geimpfte Schüler

Den Unterricht weiter besuchen dürfen nur jene Jugendliche, die vollständig geimpft oder genesen sind. Das sorgt für Frust bei einigen Familien. „Meine Tochter hat keine gemeinsamen Kurse mit den betroffenen Personen, es gab keinen Kontakt“, sagt eine Mutter. Dass ihr Kind trotzdem in Quarantäne muss und sich auch nicht freitesten kann, macht sie wütend. Das Gesundheitsamt ist in solchen Fällen hart: Es wird nicht überprüft, welche Schüler tatsächlich zueinander Kontakt hatten. Die Quarantäne wird für die gesamte Kohorte ausgesprochen.

Gesundheitsamt prüft direkte Kontakte nicht

Eine einmalige Impfung reicht für die Aufhebung der Quarantäne nicht. Die zweite Impfung muss mindestens zwei Wochen zurückliegen. Weil etliche Schülerinnen und Schüler bereits den kompletten Schutz haben, findet Hybridunterricht statt. „Der Lehrer macht mit einem Teil der Schüler Präsenzunterricht. Die restlichen Schüler folgen dem Unterricht über die Lernplattform itslearning“, erklärt Steffen Qual. Es sei sehr schwierig, den Unterricht so zu organisieren, dass die anwesenden Schüler und die zu Hause ungefähr den gleichen Stoff vermittelt bekommen können. Die Schulquarantäne sei deswegen aus seiner Sicht der bessere Weg für die Schüler.

Schulquarantäne aufwendig zu organisieren

Auch damit hat das Jahngymnasium bereits Erfahrungen gesammelt. Nachdem ein Achtklässler am 19. August positiv getestet worden war, wurde für die achte Klasse eine sechstägige Schulquarantäne verhängt. „Das hat sehr gut funktioniert“, blickt Qual zurück. Er betont jedoch, dass die Organisation „sehr aufwendig“ und „kompliziert“ gewesen sei.

Kein Mittagessen für isolierte Schüler

„Wir haben die Pausenzeiten verlegt, damit die Schüler keine anderen Gruppen im Schulhof treffen. Der Stundenplan wurde angepasst, damit die Klasse besonders große Räume bekommen konnte“, sagt Qual. Die Essenversorgung konnte für die Schüler nicht sichergestellt werden. Es sei keine Möglichkeit umsetzbar gewesen, dass die Kohorte ohne Kontakt zu anderen Personen den Essenraum betritt. Die täglichen Tests haben die Schüler zu Hause durchgeführt. „Bei unseren Schulstrukturen haben wir zu kämpfen, die Anforderungen umzusetzen. Die Idee, die hinter der Schulquarantäne steckt, ist vollkommen in Ordnung“, sagt Steffen Qual.

Zwei Fälle an der Schule in Neuenkirchen

Der aktuelle Fall des Elftklässlers vom Jahngymnasium hat auch an der Schule am Bodden in Neuenkirchen Konsequenzen gehabt. Die beiden Geschwister, die dort zur Schule gehen, wurden ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet. Seit Montag wird in beiden Klassen die sogenannte Schulquarantäne angewendet, wie Schulleiter Bernd Leu mitteilt. „Die Schüler machen die Schnelltests täglich zu Hause. Die Eltern müssen die Durchführung schriftlich bestätigen“, sagt Leu. Bisher gebe es – toi, toi, toi – keine Folgefälle. Am kommenden Dienstag wird ein PCR-Test auf dem Schulgelände für alle organisiert. Das ist jedes Mal notwendig, um die Schulquarantäne zu beenden.

Lehrereinsatz schwer zu koordinieren

Maskenpflicht im Unterricht, Trennung der Klasse von anderen Schülern – all die Anweisungen werden auch in Neuenkirchen gewissenhaft umgesetzt. „Der organisatorische Aufwand ist für uns kaum beherrschbar“, sagt Bernd Leu. Er gewährleiste auch, dass die beiden Klassen nur von einem Lehrer unterrichtet werden, um die Kontakte weiter zu minimieren. „Den Lehrereinsatz bei einem Fall zu koordinieren, ist schwierig, beim zweiten Fall kommen wir an eine Grenze, beim dritten Fall wäre es nicht mehr möglich, das zu kompensieren“, sagt Bernd Leu. Zwar seien die meisten Lehrer doppelt geimpft. „Aber sie können ja trotzdem Corona bekommen oder die Krankheit weiter übertragen“, sagt Leu.

Kritik am Gesundheitsamt

Er kritisiert, dass die Arbeit des Gesundheitsamtes nach wie vor zu langsam sei. Beim aktuellen Fall hätten die Eltern die beiden Kinder schon vorsorglich ab Mittwoch aus dem Unterricht genommen, als der Schnelltest des großen Bruders positiv war. Doch weil das PCR-Testergebnis des Bruders erst am Freitag vorlag und für die Geschwister erst am Sonnabend, sei unnötig viel Zeit vergangen, in der sich die Schüler und Lehrer in Sicherheit wähnten.

„Aufgrund der Vielzahl der Kontaktpersonen an den einzelnen Einrichtungen können nicht alle Kontaktpersonen innerhalb von 24 Stunden kontaktiert werden“, erklärt Kreissprecher Froitzheim. Es erfolge daher eine Priorisierung von Einrichtungen bei der Bearbeitung.

