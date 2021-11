Gützkow

Nach einer gemeinsamen Klassenfahrt zweier neunter und einer zehnten Klasse der Peenetalschule in Gützkow wurde ein Teenager positiv auf das Coronavirus getestet. Das bestätigt Schulleiter Ulf Hadrath. Vom Testergebnis habe er am vergangenen Sonntag erfahren.

Die drei Klassen waren am Donnerstag und Freitag gemeinsam auf einer zweitägigen Klassenfahrt. Der Freitag gilt damals als relevanter Kontakttag. „Wegen der Schulferientage am Montag und Dienstag gab es einige Verzögerungen beim Informationsfluss. Ich habe deswegen beschlossen, dass die betroffenen Schüler am Mittwoch und Donnerstag zu Hause bleiben“, erklärt Hadrath. Sie haben für beide Tage Aufgaben bekommen.

Dabei handele es sich jedoch nicht um eine offizielle Quarantäne, sondern um eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil am Dienstag verbindliche Informationen vom Gesundheitsamt fehlten. „Es musste beispielsweise darüber entschieden werden, ob die gemeinsame Busfahrt der Schüler anders behandelt wird als gemeinsame Zeit im Klassenzimmer“, so Hadrath.

Freitesten am Freitag in der Schule

Am Mittwoch und Donnerstag waren deswegen lediglich die vollständig geimpften Schülerinnen und Schüler der drei Klassen im Unterricht und jene, die bei der Klassenfahrt nicht dabei waren. Die anderen nehmen am Freitagmorgen an einem verpflichtenden Antigentest in der Schule teil und können bei einem negativen Ergebnis normal in den Unterricht. „So ist es uns vom Gesundheitsamt mitgeteilt worden“, sagt Hadrath.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind derzeit 23 Schulen von Corona-Infektionen betroffen. In Anklam, Loitz, Ueckermünde, Torgelow und Pasewalk gibt es Fallhäufungen mit bis zu zwölf Fällen an einer Schule, wie Landrat Michael Sack (CDU) mitteilt.

Vergleichsweise moderat sind die Fallzahlen in Greifswald und Umgebung. Neben dem infizierten Schüler an der Peenetalschule in Gützkow gibt es vier Fälle an Greifswalder Schulen. Betroffen sind das Regionale Berufsbildungszentrum Greifswald, die Berufliche Schule des Klinikums, das Kinder- und Jugendzentrum Haus für Arbeit und Lernen Greifswald sowie die Grundschule des Ostseegymnasiums.

Grundschüler konnten weiter in Schule und Hort

Am Ostseegymnasium endete die sogenannte Schulquarantäne am Mittwoch, wie Barb Neumann, Leiterin des Schulzentrums in Trägerschaft der Berufsfachschul gGmbH, mitteilt. So heißt es, wenn die Schüler, die Kontakt zu dem positiven Fall hatten, weiter den Unterricht besuchen dürfen. Die Gruppe muss jedoch von den restlichen Schülern im Gebäude separiert werden und ist dazu angehalten, auch die Kontakte in der Freizeit zu reduzieren.

Das Ostseegymnasium ist eine Privatschule in Greifswald. Quelle: Christopher Gottschalk

Bereits ab dem sechsten Tag ist mittlerweile ein Freitesten möglich. Im konkreten Fall war dies am Sonntag, so dass die Schüler in dieser Woche den Unterricht wieder ohne Auflagen besuchen dürfen, so Neumann. „Wir hatten großes Glück, dass die Klasse an diesem Tag nur allein mit einer Lehrerin Unterricht hatte. Normalerweise arbeiten wir viel übergreifend“, so Neumann.

Die Schüler konnten nicht nur den Unterricht, sondern auch den Hort besuchen. „Das ist organisatorisch ein großer Aufwand, weil die betroffenen Kinder separiert werden müssen“, sagt Neumann. Dies sei jedoch gut gelungen.

Von Katharina Degrassi