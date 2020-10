Corona an Schule und Kita in Greifswald: Mehr als 300 Personen in Quarantäne

Greifswald

In der Hansestadt Greifswald mussten erstmals zwei Einrichtungen aufgrund von Coronafällen geschlossen werden. Hier der Überblick über die Ereignisse:

Wie viele positive Coronafälle gibt es?Am Mittwoch gab es im Landkreis Vorpommern-Greifswald vier neue Infizierte. Es handelt sich um eine Mutter und ihre drei Kinder, die den Kindergarten „Kleine Entdecker“ und die Grundschule „ Käthe Kollwitz“ besuchen, sind positiv getestet worden. Am Donnerstag wurden acht neue Fälle registriert. Ob diese zur Greifswalder Infektionskette zählen, ist noch nicht bekannt.

Mussten die Kita und die Schule geschlossen werden?Die städtische Kita ist seit Donnerstag komplett geschlossen. Die Maßnahme gilt für die kommenden zwei Wochen. Die Kollwitzschule bleibt für jene Kinder geöffnet, die am Montag und Dienstag nicht den Hort besucht haben. Das trifft auf etwa 60 Mädchen und Jungen zu. 260 Schüler mussten sich umgehend in Quarantäne begeben. Der zur Schule gehörende Hort Abenteuerland wurde komplett geschlossen. Diese Maßnahme gilt ebenfalls für zwei Wochen.

Wie viele Menschen sind derzeit in Quarantäne?Nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Greifswald befinden sich derzeit mehr als 300 Personen in häuslicher Quarantäne. Dazu zählen alle Kinder, die am Montag und Dienstag den Hort Abenteuerland besucht haben, alle Kinder der Kita „Kleine Entdecker“, alle Lehrer und Erzieher, die an beiden Tagen Kontakt zu den Kindern hatten sowie die Mitglieder zweier Tanzgruppen (Verein und Musikschule). Auch die positiv getestete Mutter befindet sich in Quarantäne.

Wie werden die Coronatests vorgenommen?Im Fall der Kita „Kleine Entdecker“, die insgesamt 62 Kinder besuchen, wurden bereits alle Familien im Laufe des Donnerstags von mobilen Abstrichteams auf dem Kitagelände getestet. Das teilt Achim Lerm mit. Für die betroffenen Familien der Kollwitzschule finden die Coronatests am Freitag in der Turnhalle der Schule statt. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, wurden Uhrzeiten für die einzelnen Jahrgangsstufen festgelegt (8.30 Uhr alle ersten Klassen, 9.45 Uhr Klasse 2b und Klasse 2c, 11 Uhr alle dritten Klassen, 12 Uhr alle vierten Klassen). „Es wird dringend darum gebeten, die Schule morgen vor oder nach der Testung nicht zu betreten“, sagt Kreissprecher Achim Froitzheim.

Warum mussten gleich die kompletten Einrichtungen geschlossen werden?Da der Hort Abenteuerland nach einem offenen Konzept arbeitet, ist es theoretisch möglich, dass sich alle Kinder untereinander begegnen. Gleiches gilt für den Kindergarten „Kleine Entdecker“. Daher hat das Gesundheitsamt beschlossen, die Einrichtungen komplett schließen zu lassen.

Welche weiteren Maßnahmen wurden getroffen?Auch an der Ernst-Moritz-Arndt-Schule wurden Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Kinder, die Geschwister in der Käthe-Kollwitz-Grundschule haben, wurden vorsorglich nach Hause geschickt. Sollte diese symptomfrei bleiben, dürften sie am Freitag wieder zur Schule kommen, teilt Stadtsprecherin Andrea Reimann mit. Drei Kinder, die am Montag und Dienstag nicht die Kita „Kleine Entdecker“ besuchten und damit nicht von der Quarantäne betroffen sind, wurden in anderen Einrichtungen untergebracht. Der Landkreis hat zudem damit begonnen, das Bürgertelefon personell zu verstärken. Es ist ab sofort wieder an sieben Tagen in der Woche erreichbar (Montag bis Freitag: 8 bis 16 Uhr, Sonnabend und Sonntag: 10 bis 14 Uhr) unter der Rufnummer 03834/87 602 300.

Wie läuft der Unterricht an der Kollwitzschule jetzt ab?Die etwa 60 Kinder, die den Hort am Montag und Dienstag nicht besucht haben, werden weiterhin in der Schule unterrichtet. Dabei handelt es sich vor allem um Viertklässler, da die unteren Jahrgangsstufen den Hort zu einem sehr großen Prozentsatz nutzen. Wie Schulleiterin Ute Prochnow mitteilt, werden die Schüler zu Gruppen zusammengefasst. Diese erhalten ebenso Aufgaben wie die Schüler, die sich in häuslicher Quarantäne befinden.

Wurde alles getan, um die Familien zeitnah zu informieren?Die Mutter hatte die städtischen Einrichtungen am Mittwoch über ihre eigene positive Testung informiert. Daraufhin wurden die drei Kinder umgehend getestet. Die Laborergebnisse lagen am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr vor. „Die unmittelbar danach ausgelöste Kontaktnachverfolgung in der Kreisverwaltung dauerte bis kurz vor Mitternacht“, sagt Kreissprecher Achim Froitzhiem. „Somit war es nicht mehr möglich, alle Eltern sofort einzeln zu informieren. Daher hat die Kreisverwaltung die Information bei Facebook veröffentlicht und darum gebeten, diese aktiv zu teilen.“ Bereits um 7.30 Uhr am Donnerstag haben die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die Arbeit erneut aufgenommen, um alle Kontaktpersonen schnellstmöglich zu informieren.

Wann liegen die Testergebnisse vor?Die Kinder der beiden Tanzgruppen, die am Donnerstag im Abstrichzentrum des Uniklinikums getestet wurden, erhalten die Ergebnisse voraussichtlich bis zum kommenden Tag. Die Testergebnisse der in Regie des Kreises durchgeführten mobilen Abstriche auf dem Kita- und Schulgelände werden am Sonnabend und Sonntag erwartet. Sollten es weitere positive Tests geben, erweitert sich der Kreis der Personen, die in häusliche Quarantäne geschickt werden. Die Mitarbeiter der Kontaktverfolgungsteams telefonieren dann mit allen Familien, die positiv getestet wurden, ermittelt den dazugehörigen Kontaktkreis und entscheiden über weitere Maßnahmen.

