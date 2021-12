Corona an der Schule meines Kindes in Greifswald: Das gilt es jetzt zu beachten

Greifswald

15 Schulen in der Hansestadt sind derzeit von positiven Coronafällen betroffen. Das teilt Achim Froitzheim, Pressesprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald mit (Stand 7. Dezember). „Im Durchschnitt gibt es an jeder dieser 15 Schulen fünf Infizierte“, sagt Froitzheim. Manchmal sind mehrere Personen einer Klasse infiziert, manchmal gibt es auch mehrere Fälle in unterschiedlichen Klassenstufen. Damit gelten derzeit Hunderte Schülerinnen und Schüler als unmittelbare Kontaktpersonen. Das müssen Sie als betroffene Familie nun wissen:

Ich musste mein Kind wegen eines Coronafalls kurzfristig abholen und kann deswegen nicht zur Arbeit. Was soll ich tun?

Für diese Fälle wird das sogenannte Coronakrankentagegeld gewährt. Es beträgt in der Regel 90 Prozent des durchschnittlichen Nettolohns und kann bei der Krankenkasse beantragt werden. Dies ist online und ohne schriftliche Bestätigung der Schule möglich. Die Krankenkasse setzt sich dann mit dem Arbeitgeber in Verbindung. Sollte der Arbeitgeber einen schriftlichen Nachweis fordern, stellt die Schule eine Bestätigung aus.

Was passiert, wenn ein Kind einen positiven Schnelltest hat?

Hat ein Schulkind den Test zu Hause durchgeführt, darf es nicht in die Schule. Die Familien sind verpflichtet, schnellstmöglich einen PCR-Test zu veranlassen. Wurde der Test in der Schule gemacht, muss das Kind abgeholt werden und direkt zum PCR-Test. Dieser ist beim Kinderarzt möglich oder im Testzentrum vor dem Uniklinikum am Beitzplatz. Damit der Test für Sie kostenfrei ist, muss der Kinderarzt zunächst eine Überweisung in das Testzentrum veranlassen. Dies ist telefonisch möglich. Achtung: Wegen der hohen Zahl an Infektionen kann es zu längeren Wartezeiten am Testzentrum kommen.

Der PCR-Test ist positiv. Wie geht es nun weiter?

Der Schüler begibt sich in häusliche Isolation. Alle Klassenkameraden, Lehrer und weitere Schüler, mit denen das infizierte Kind Kontakt in den 48 Stunden vor dem positiven Testergebnis hatte, gelten als enge Kontaktpersonen. Für diese Personen wird in der Regel eine sogenannte Kohortenquarantäne erlassen. Das bedeutet: Die Schüler dürfen innerhalb ihrer Kohorte weiter Kontakt haben und weiter zur Schule gehen. Achtung: Die Auflagen sind sehr personalintensiv, weswegen sie einen hohen organisatorischen Aufwand für die Schulen bedeuten. Daher ist eine Einschränkung des Unterrichtsangebots möglich. Im Extremfall kann der Unterricht auch komplett ausfallen.

Welche weiteren Regeln gelten für die Schüler in Kohortenquarantäne in der Schule?

Die Schülerinnen und Schüler dürfen den Unterricht nur besuchen, wenn sie keinerlei Symptome haben. Zudem müssen sie an allen Schultagen einen Schnelltest durchführen und ganztägig einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Schule muss sicherstellen, dass die Schüler einer Kohorte keinen Kontakt zu anderen Schülern haben. Pausenzeiten auf dem Schulhof und Mittagessen müssen ebenfalls separat von den restlichen Schülern organisiert werden.

Informiert mich das Gesundheitsamt?

Nein. Das Gesundheitsamt klärt die Vorgehensweise mit der Schulleitung. Diese informiert die Eltern über die geltenden Auflagen. Wer Nachfragen hat, kann sich an das Bürgertelefon des Landkreises wenden. Dies ist erreichbar unter der Telefonnummer 038 34 / 87 602 300. Das Telefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr besetzt. Möglich ist es ebenfalls, eine E-Mail zu schreiben an corona@kreis-vg.de.

Was muss ich zu Hause beachten, wenn sich mein Kind in einer Kohortenquarantäne befindet?

Das Gesundheitsamt empfiehlt, die Kontakte im Privaten zu reduzieren. Beispielsweise wird empfohlen, dass die Kinder lediglich mit festen Partnern aus der gleichen Kohorte spielen. Untersagt ist es, mit dem betroffenen Kind den Weihnachtsmarkt zu besuchen, Einkaufen zu fahren oder am Sport im Verein teilzunehmen. Zudem sollen die Eltern kontrollieren, ob die Kinder Symptome entwickeln. Sollte dies der Fall sein, sind diese umgehend zu melden und ein PCR-Test zu veranlassen. Geschwisterkinder dürfen weiterhin die Schule oder die Kita besuchen. Auch die Eltern dürfen weiterhin ihrer Arbeit nachgehen. Allen Familienmitgliedern wird empfohlen, für die Zeit der Kohortenquarantäne die Kontakte zu reduzieren.

Darf mein Kind den Schulhort besuchen?

Das hängt davon ab, ob der Hort gewährleisten kann, dass die Kohorte in einem extra Raum von einem separaten Erzieher betreut wird. Wegen des knapp bemessenen Personalschlüssels ist dies mitunter nicht möglich. Achtung: Auch wenn es während der Kohortenquarantäne kein Hortangebot gibt, haben die Eltern keinen Anspruch auf coronabedingtes Krankentagegeld. Dies wird nur gewährt, wenn ein Elternteil komplett mit dem Kind zu Hause bleibt.

Wie lange dauert die Kohortenquarantäne?

Jede Quarantäne dauert zehn Tage. Es ist jedoch möglich, sich ab Tag sechs nach dem letzten Kontakt zur infizierten Person mittels PCR-Test freizutesten, bzw. ab Tag acht mittels Antigentest. Die Freitestung durch einen PCR-Test lohnt sich derzeit nicht, weil die Wartezeit auf das Testergebnis aktuell bis zu vier Tagen dauert. Dies liegt an der extrem hohen Auslastung der Testlabore. Die Freitestung mittels Schnelltest ist daher der derzeit gängige Weg an den Schulen des Kreises. Sollte es während der Quarantäne einen Folgefall geben oder sogar mehrere, beginnt die Zählung der Tage von vorne.

Von Katharina Degrassi