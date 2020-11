Bei der Hanseyachts AG in Greifswald gab es mehrere Corona-Fälle. Die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter stagniert jedoch bei 25. Die Krankheitsfälle haben einen Einfluss auf die Auslieferungszeit. So geht es beim Schiffbauer jetzt weiter.

Blick in die Fertigungshalle der Hanseyachts AG in Greifswald: In dem Unternehmen gab es mehrere bestätigte Coronainfektionen. Quelle: Lachmann Kai