Nachdem vergangene Woche die ersten bestätigten Corona-Fälle in Greifswald aufgetreten sind, bereitet sich der Landkreis Vorpommern-Greifswald auf weitere mögliche Fälle vor. Das Ehepaar indes, das positiv auf das Virus getestet wurde, zeige derzeit nur leichte Symptome, sagte Landrat Michael Sack ( CDU) am Montagvormittag bei einem Pressegespräch zur aktuellen Corona-Lage in der Region.

Derzeit befindet sich der Landkreis in einer „präventiven Phase“, in der nur von Einzelfällen gesprochen werden kann, erklärte der Landrat: „Unsere Aufgabe ist es nun, das Eintragen des Virus aus anderen Regionen zu verhindern.“ Nach derzeitigem Stand geht der Landkreis davon aus, dass das Virus in der warmen Jahreszeit, ähnlich wie bei der Grippe, nicht mehr so häufig auftreten wird. „Je mehr Zeit wir gewinnen, umso besser können wir uns um schwere Fälle kümmern“, sagte der Dezernent und Leiter des Krisenstabes, Dietger Wille ( CDU).

Zahl der Isolierbetten im Kreis unbekannt

Wie viele Isolierbetten im Landkreis Vorpommern-Greifswald für solche „schweren Fälle“ in den Krankenhäusern in Pasewalk, Ueckermünde, Anklam, Wolgast und in der Hansestadt Greifswald zur Verfügung stehen, konnte Sack nicht genau beziffern. „Die Unimedizin Greifswald ist gut vorbereitet und hat Betten im zweistelligen Bereich. In der jetzigen Situation ist das vollkommen ausreichend, weil wir derzeit auch keine schweren Verläufe haben.“

Genauere Informationen, wie gut die Krankenhäuser in der Region aufgestellt sind, konnte der Landrat nicht geben. „Wir werden in dieser Woche einen Krankenhausgipfel mit den Geschäftsführern und leitenden Ärzten abhalten, auf dem wir besprechen, welchen Bedarf sie sehen.“

Bislang noch keine Stornierungen bekannt

Die Auswirkungen auf die Tourismus- und Hotelbranche im Landkreis Vorpommern-Greifswald wegen des Coronavirus sind noch nicht abzusehen. Mögliche Stornierungen aufgrund des Virus sind dem Landkreis derweil nicht bekannt, hieß es. „Bei den Hotels gelten Hygienemaßnahmen, die sie gegenüber ihren Gästen auch verantworten“, sagte Wille.

Erste Konsequenzen aufgrund des Coronavirus gab es bereits im Landkreis. Für das Schlittenhunderennen „Baltic Lights“, das am Wochenende auf der Insel Usedom stattfinden sollte, gab es im Vorfeld höhere Auflagen. So sollten die Veranstalter Namen und Kontaktdaten der Besucher aufnehmen, um eine mögliche Infektionskette nachvollziehen zu können.

Veranstaltungen: Richtlinien mit Empfehlungen in Vorbereitung

Schlussendlich wurde die Veranstaltung, bei der tausende Besucher erwartet wurden, abgesagt. Diese Entscheidung begrüßte der Landkreis: „Bei ‚Baltic Lights‘ haben wir empfohlen, die Veranstaltung nicht zu genehmigen. Es war ein schwerer Entschluss, weil bei uns faktisch noch keine größere Ausbreitung stattgefunden hat. Dennoch wissen wir derzeit zu wenig über das Virus“, sagte Dietger Wille.

Ob eine Veranstaltung stattfindet oder nicht, obliegt der Gemeinde. „Jede Veranstaltung muss in eine Risikobewertung gehen“, so Wille weiter. Der Landkreis wird Veranstaltern eine Richtlinie zum Umgang mit dem Virus aushändigen. Gesundheits-, Rechts- und Ordnungsamt werden in den nächsten Tagen Empfehlungen ausarbeiten, so Wille.

Vergangene Woche Dienstag richtete der Landkreis derweil eine Hotline unter Tel. 03834 8760-2300 ein. Fünf Mitarbeiter beantworten Fragen von Bürgern rund um das Thema Corona.

