Greifswald

Die Omikronwelle hat die Greifswalder Kindertageseinrichtungen fest im Griff. Etwa jede zweite Einrichtung ist derzeit von Coronainfektionen betroffen. Nach Aussage von Kreissprecher Achim Froitzheim haben sich in 14 Kindertagesstätten 85 Kinder und Erzieher mit Covid-19 infiziert. Weil zunehmend mehr Personal positiv getestet wird, gibt es in etlichen Einrichtungen Einschränkungen.

Verkürzte Öffnungszeiten in der Kita Arche Noah

„Nach unserem Kenntnisstand waren in der vergangenen Woche drei Kitas geschlossen oder konnten lediglich Notbetreuung vorhalten“, so Froitzheim. Zudem mussten mehrere Einrichtungen ihre Betreuungszeit einschränken, unter anderem die Kita Arche Noah. Laut Elternbrief müssen die Familien ihre Kinder noch mindestens am Montag und Dienstag bis spätestens 16 Uhr abholen.

Wie lange die Einschränkungen bei den Öffnungszeiten oder der Notbetrieb gelten, lässt sich nur schwer voraussagen, weil dies stets davon abhängt, ob sich das infizierte Personal möglicherweise früher freitesten kann oder doch länger ausfällt. Die häusliche Isolation dauert regulär zehn Tage. Bei Symptomlosigkeit ab Tag fünf ist eine Freitestung ab siebten Tag möglich.

Notbetrieb in Kita Nordlichter

Die Kita Nordlichter in Schönwalde II startet erneut im Notbetrieb in die neue Woche. „Aufgrund des hohen Personalausfalls im Zuge von Corona-Erkrankungen befindet sich der Kindergartenbereich in der Notbetreuung. In der Krippe kann die Betreuung uneingeschränkt erfolgen“, sagt Judith Holtz-Schackow, Bereichsleiterin Kitas und Horte beim Institut Lernen und Leben (ILL). Auch im Hort gilt ausschließlich Notbetrieb. Grund ist hier allerdings nicht das fehlende Personal im Hort, sondern der hohe Personalausfall an der Erich-Weinert-Schule. „Die Klassen befinden sich deswegen im Distanzunterricht. Die Kinder, die dort Anspruch auf eine Notbetreuung haben, werden auch im Hort betreut“, sagt Judith Holz-Schackow.

Das ILL ist Träger von sieben Einrichtungen in der Hansestadt. Diese seien derzeit alle von Coronainfektionen betroffen. „Stand Freitag wissen wir derzeit bei 27 Kindern aus Krippe und Kindergarten von einer Infektion. 16 Erzieher sind an Corona erkrankt“, so Judith Holtz-Schackow weiter.

Wer hat Anspruch auf Notbetreuung? Wenn in Kitatagesstätten, Horten und Schulen zu viel Personal ausfällt, können die Einrichtungen auf die Notbetreuung umstellen. Dann dürfen nur noch jene Familien ihren Nachwuchs in Kita oder Schule bringen, in denen mindestens ein Elternteil einen Unabkömmlichkeitsnachweis in der sogenannten kritischen Infrastruktur vorlegen kann. Hierzu zählen folgende Berufsgruppen: der medizinische Gesundheits- und Pflegebereich, Polizei, Feuerwehr, Zoll, Bundeswehr, öffentliche Verwaltung, Hochschulmitarbeiter, Mitarbeiter in Kitas und Schulen, in der Lebensmittelversorgung, in der öffentlichen Daseinsvorsorge und in den Medien. Darüber hinaus können Alleinerziehende die Inanspruchnahme der Notbetreuung beantragen, auch wenn sie nicht in der systemkritischen Infrastruktur tätig sind.

Auch Kita Lütt Matten im Notbetrieb

Notbetreuung gilt auch in der Kita Lütt Matten in der Innenstadt für die komplette Woche. Das teilt Antje Wziontek-Franz mit. Sie ist Betriebsleiterin der elf städtischen Hansekinder-Kitas in Greifswald, zu denen auch die Kita Lütt Matten zählt. Wziontek-Franz schätzt die Situation derzeit als „kritisch“ ein. Zehn der elf Hansekinder-Kitas seien betroffen. „Wir haben hohe Infektionszahlen. Sowohl unter den Kindern als auch beim pädagogischen Personal“, sagt Wziontek-Franz.

Bis zu 20 Folgefälle

„In den letzten Wochen ist eine vermehrte Anzahl an Folgefällen zu verzeichnen. Auf einen Indexfall folgen zwischen 5 und 20 Folgefälle“, verdeutlicht die Betriebsleiterin. Auch in den ILL-Kitas werden zunehmend mehr Folgefälle beobachtet. Bereichsleiterin Judith Holtz-Schackow führt diese auf verzögerte Infektionszeiten zurück. „Oftmals treten die Folgefälle erst am siebten bis zehnten Tag des letzten Kontakts auf. Da die Kinder aber nur am ersten und fünften Tag nach dem letzten Kontakt getestet werden, treten Neuinfektionen gehäuft direkt nach der Testphase auf, ohne sofort entdeckt zu werden“, so Judith Holtz-Schackow.

Zahl der Folgefälle egal – keine häusliche Quarantäne mehr

Trotz der hohen Infektionszahlen und der deutlich gestiegenen Anzahl an Folgefällen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales MV (Lagus) die Bedingungen für Quarantäne von Kitakindern deutlich gelockert. Seit Mitte Januar schrieben Lagus und Gesundheitsamt vor, dass eine Kita-Kohorte beim dritten Folgefall für fünf Tage in häusliche Quarantäne geschickt wird, um die Infektionskette zu durchbrechen. Die neue Handlungsempfehlung für Kitas sieht ab sofort vor, dass die Gruppen geöffnet bleiben, unabhängig von der Zahl an Folgefällen. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Kindertagesstätte die Betreuung personell und räumlich absichern kann. „Es gibt keine generelle Lösung. Jede Einrichtung agiert abhängig vom Infektionsgeschehen und nach ihren individuellen Möglichkeiten, allerdings stets in Rücksprache mit dem Jugendamt und dem Gesundheitsamt“, erläutert ILL-Bereichsleiterin Holtz-Schackow.

Von Katharina Degrassi