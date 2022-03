Greifswald

Die Rekordfallzahlen sorgen in Greifswalder Firmen und bei der Stadt und ihren angeschlossenen Unternehmen für massive Personalausfälle. Etwa zehn Prozent aller Mitarbeiter fehlen derzeit, was zu einem großen Teil an der Omikron-Variante des Coronavirus liegt.

Vor wenigen Wochen machten Sorgen die Runde, dass Betriebe der kritischen Infrastruktur wie Müllabfuhr oder Energieversorgung Leistungen streichen müssen. Der Kollaps bleibt zwar aus, allerdings sind die Einrichtungen am Limit.

Müllabfuhr am personellen Limit

Wasser, Strom und Gas fließen uneingeschränkt weiter. Das teilt Steffi Borkmann, Pressesprecherin der Stadtwerke mit. Ein Zehntel aller Mitarbeiter falle derzeit wegen Corona aus. „Allerdings kommt es in einigen Bereichen zu personellen Engpässen. Im Heizkraftwerk werden statt regulär drei mal Acht-Stunden-Schichten nun vermehrt zwei mal Zwölf-Stunden-Schichten gefahren“, sagt sie. Reguläre Wartungen würden derzeit verschoben und Reparaturen nicht von den Mitarbeitern der Stadtwerke vorgenommen. Dafür greifen die Stadtwerke auf externe Dienstleister zurück.

Sollten noch mehr Mitarbeiter ausfallen, aktivieren die Stadtwerke ihren Notfallplan: Spezielle Wohncontainer stehen bereit, aus denen heraus infizierte, aber nicht erkrankte Mitarbeiter arbeiten könnten.

Bei den Stadtbussen fallen derzeit 20 Prozent aller Fahrer aus. Die Mobilitätszentrale am Bahnhof ist geschlossen. „Ausfälle konnten durch zusätzliche Dienste und befristete Einstellungen von Fahrern weitgehend kompensiert werden“, sagt Borkmann.

Die Entsorgungsfirma Remondis muss laut Sprecherin Lena Langenkämper in Vorpommern-Greifswald zurzeit auf 28 von 112 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verzichten. Zwölf davon fielen wegen Corona aus. „Stand jetzt können die Dienstleistungen noch vollumfänglich erbracht werden.“

Sollte es aber zu weiteren Ausfällen kommen, würde zunächst die mobile Schadstoffsammlung, dann die Sperrmüllsammlung und danach das Abholen der Papiertonne eingestellt werden. Um Ansteckungen im Unternehmen zu vermeiden, würden getrennte Schichtsysteme und versetzte Arbeitszeiten zum Alltag gehören, erklärt die Sprecherin.

Homeoffice-Teams beim Landkreis Vorpommern-Greifswald

Bei der Stadtverwaltung Greifswald müssen noch keine Dienstleistungen ausfallen. Laut Stadtsprecherin Andrea Reimann ist das möglich, weil alle engagiert arbeiten und auch infizierte Mitarbeiter aus dem Homeoffice weiterarbeiten. „In nahezu allen Bereichen fehlen Mitarbeitende. Betroffen sind vor allem Eltern mit Kindern in der Kita oder Schule“, sagt sie.

Ähnlich sieht es beim Landkreis Vorpommern-Greifswald aus. Sprecher Achim Froitzheim erklärt, dass Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachämtern helfen, um sowohl die Aufgaben im Zusammenhang mit der Pandemie als auch die Koordinierung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu bewältigen. In allen Bereichen könnten derzeit die Leistungen für Bürger erbracht werden. In Büros mit mehreren Mitarbeitern würden zwei Teams arbeiten, die zwischen Homeoffice und Kreisverwaltung wechseln, so Froitzheim.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hersteller von Elektronik: „Höchststand in der Pandemie“

Homeoffice ist für die Arbeiter bei ml&s im Greifswalder Industriegebiet schwerer möglich. Die Herstellung der rund 2000 Elektronik-Produkte verlangt Anwesenheit. Laut Geschäftsführer Udo Possin fehlen etwa zehn Prozent der Mitarbeiter, davon dreiviertel wegen der Corona-Lage. „Das ist der höchste Stand in der Pandemie“, sagt er.

Mit Wochenend-Arbeit und Überstunden sorge die Firma dafür, dass Aufträge, die nicht verschiebbar sind, pünktlich fertig werden. „Bei anderen Sachen können wir den Liefertermin um ein bis zwei Tage verschieben, was in der heutigen Zeit auch im Hinblick auf den Materialmangel akzeptabel ist.“

Von Christopher Gottschalk