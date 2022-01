Corona in Greifswalder Kitas: Wieso Eltern nicht erfahren, ob ihr Kind Kontaktperson ist

Greifswald

Etliche Eltern sitzen derzeit mit ihren Kindern in Quarantäne zu Hause oder müssen auf private Kontakte im Alltag verzichten, weil ihr Nachwuchs als enge Kontaktperson nach einem positiven Coronabefund in der Kita eingestuft wurde. „Ich erfahre aber nicht, in welcher Gruppe das Kind ist, das mit Corona infiziert ist. Vielleicht sind sich die Kinder nur theoretisch auf dem Flur begegnet“, beschwert sich ein Vater am OZ-Telefon. Wie eng der Kontakt war, sei doch enorm wichtig, um einzuschätzen, wie hoch das Risiko für eine Ansteckung beim eigenen Kind und der Familie ist, findet der Papa.

Medizinische Daten unterliegen dem Datenschutz

Doch weit gefehlt. Wie Achim Froitzheim, Pressesprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald mitteilt, handelt es sich um „sensible medizinische Daten, die dem Datenschutz unterliegen“. Es müsse unbedingt vermieden werden, dass die betroffenen Eltern herausfinden können, welches Kind coronapositiv ist. Eltern haben demnach keinen Rechtsanspruch darauf, zu erfahren, wie eng der Kontakt zur infizierten Person war.

Entscheidung liegt bei Kitaleitung und Gesundheitsamt

Vielmehr müssen die Eltern darauf vertrauen, dass die Kitaleitung gemeinsam mit dem Gesundheitsamt korrekt einschätzt, dass das eigene Kind tatsächlich eine enge Kontaktperson war und deswegen von der Quarantäne oder Kitaquarantäne betroffen ist. Kitaquarantäne bedeutet, dass das Kind zwar weiter unter strengen Auflagen die Einrichtung besuchen darf, die Kontakte im privaten Alltag aber stark reduziert werden müssen.

Als enge Kontaktperson gilt in der Regel jemand, der sich mit der infizierten Person mehr als 10 Minuten ohne Mund-Nasen-Schutz bei mehr als 1,5 Meter Abstand im gleichen Raum aufgehalten hat. Wurde der Abstand nicht eingehalten, entfällt die zeitliche Eingrenzung.

Definition einer engen Kontaktperson bleibt vage

Froitzheim erklärt: „Wenn die Gruppen nicht zusammen betreut worden wären, hätte die Einrichtung die Personen auch nicht als enge Kontaktpersonen gemeldet.“ In der Realität ist es jedoch so, dass mehrere Kitagruppen zeitgleich in Quarantäne geschickt werden, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Kinder im Flur, in der Garderobe, im Essensraum oder auf den Toiletten begegnet sind. Diese Variante führt das Robert-Koch-Institut bei der Definition enger Kontaktpersonen speziell für „schwer zu überblickende Kontaktsituationen“ auf.

Darf Oma weiter den Nachwuchs abholen?

„Unsere Tochter darf weiter in die Kita gehen, aber wir müssen unsere privaten Kontakte reduzieren. Normalerweise holt die Oma die Kleine regelmäßig von der Kita ab“, erklärt der Greifswalder Papa. Sein Dilemma: Sollte seine Mutter die Enkelin nun weiter abholen von der Kita? Oder ist das Ansteckungsrisiko für sie zu groß? Seine Einschätzung würde anders ausfallen, wenn sich die Kinder nur theoretisch im Flur begegnet sind, als wenn die Kinder beim Mittag nebeneinander gesessen haben. Auf Omas Abholservice zu verzichten, würde die Familie jedoch in organisatorische Nöte bringen.

Von Katharina Degrassi