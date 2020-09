Corona in Gützkow: Quarantäne beendet

Gützkow

Erleichterung in Gützkow: Es gibt keine weiteren Corona-Infektionen am Schlossgymnasium oder im Umfeld der Schule. Das Elternteil, das am Montag vor zwei Wochen an einer Versammlung am Schlossgymnasium Gützkow teilgenommen hatte, und später positiv auf Corona getestet worden war, hat weder in der Turnhalle, noch im sonstigen Kontaktkreis jemanden angesteckt. Die Quarantäne für mehr als 50 Personen konnte bereits am Sonntag beendet werden. Das bestätigt Anke Radlof, Mitarbeiterin der Pressestelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Lediglich der Ehepartner hatte sich ebenfalls mit Covid 19 infiziert. Der Test des Schülers war negativ ausgefallen.

Das Ergebnis des zweiten Coronatests für die in Quarantäne befindlichen Personen war mit Spannung erwartet worden. Den bislang weitreichendsten Covid-19-Ausbruch im Landkreis gab es im April und Mai in einem Pflegeheim in Tutow. Insgesamt erkrankten damals etwa 40 Personen, darunter Bewohner des Heims und Mitarbeiter. Zwei Personen starben. Damals mussten mehr als 200 Kontaktpersonen getestet werden, viele mehrfach.

Von kat