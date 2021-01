Rostock/Schwerin

Die Corona-Pandemie führt zunehmend zu Erkrankungen und quarantänebedingten Ausfällen von Mitarbeitern in den behandelnden Kliniken. Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (KGMV), Uwe Borchmann, fordert deshalb, die Schutzimpfungen von exponiertem Krankenhauspersonal zügig fortzusetzen.

„Die Mitarbeiter in den Krankenhäusern sind einem doppelten Ansteckungsrisiko ausgesetzt“, sagte er. Neben der Ansteckungsgefahr im privaten Bereich bestehe für sie ein zusätzliches Risiko beim Umgang mit den Patienten. „Die Impfpriorität liegt zwar jetzt in den Krankenhäusern, aber von einer Durchimpfung des Personals sind wir noch weit entfernt.“

Einen ersten Effekt der Impfungen auf die Infektionszahlen in den Einrichtungen erwartet der Chef der Krankenhausgesellschaft erst Ende des ersten Quartals. Landesweit wurden bislang knapp 7800 Ärzte und Pflegekräfte in Heimen und Krankenhäusern geimpft.

Höchststand an Corona-Patienten

In der Universitätsmedizin Greifswald ( UMG) sind nach Angaben der Klinik derzeit zehn Mitarbeiter erkrankt sowie 65 weitere in Quarantäne. „Für das medizinische und pflegerische Personal heißt das, dass einzelne Mitarbeiter in anderen Bereichen einspringen müssen“, sagte der Leiter des Krisenstabes, Professor Klaus Hahnenkamp.

Mit 35 Covid-Patienten, von denen 13 intensivmedizinisch behandelt werden, sowie 38 Verdachtsfällen wurde in der UMG ein Patientenhöchststand seit Beginn der Pandemie erreicht. Parallel zu steigenden Patientenzahlen sorgt der coronabedingte Ausfall der Mitarbeiter für eine Gesamtbelastung von Krankenhaus und Personal. In Greifswald wurden in Reaktion auf die angespannte Lage für diese Woche alle verschiebbaren Operationen abgesagt.

Nur noch Notfälle und dringliche Therapien

Eng ist es auch in Neubrandenburg, wo aktuell 28 von 29 Intensivbetten belegt sind, davon zehn mit Corona-Patienten. Am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum wurden bereits im Dezember alle planbaren Operationen ausgesetzt, um genügend Personal für die Corona-Bereiche zu haben, wie eine Sprecherin sagte. Das Leistungsspektrum werde im Wesentlichen auf Notfälle und dringliche Therapien – wie die Behandlung von Krebspatienten – begrenzt. Im November/Dezember war die Intensivstation von einem Ausbruch betroffen. Infizierte Mitarbeiter wie auch Kontaktpersonen fielen aus.

An der Uni-Medizin Rostock und auch am Südtstadt-Klinikum werden noch alle operativen Eingriffe durchgeführt. Rostock hat derzeit die landesweit niedrigste Inzidenz. „Wir beobachten die Lage und bewerten täglich neu“, sagte Daniel A. Reuter, Direktor der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie an der Uni-Medizin Rostock. Auch dort sind Klinik-Mitarbeiter von Infektionen und Quarantäne betroffen. „Für den aktuellen Bedarf haben wir noch ausreichend Personal, aber die Luft wird zunehmend dünner“, so Reuter.

In der Helios-Klinik Stralsund befinden sich 27 Mitarbeiter in Quarantäne, sechs sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Klinik, in der aktuell 20 Covid-Patienten behandelt werden, kann eigenen Angaben zufolge den Normalbetrieb mit planbaren Operationen noch weitestgehend uneingeschränkt aufrechterhalten. „Aber auch in Stralsund ist die Situation angespannt“, so Klinik-Sprecher Mathias Bonatz.

In den Helios-Kliniken in Schwerin sind 70 Mitarbeiter in Quarantäne. „Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Klinikabläufe“, so Klinik-Sprecher Christian Becker. „Durch die Reduzierungen der Kapazitäten – also dem Zurückfahren planbarer Operationen – konnten wir diese Auswirkungen aber bisher gut bewältigen.“

Hälfte der Krankenhäuser setzt planbare OPs aus

Nach Angaben der Krankenhausgesellschaft wurden wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen an mehr als der Hälfte der 37 Akut-Krankenhäuser planbare Operationen teilweise oder komplett ausgesetzt. Notfalloperationen und unaufschiebbare Eingriffe werden an den Krankenhäusern jedoch weiter durchgeführt. „Es werden in Mecklenburg-Vorpommern derzeit keine Eingriffe abgesagt, bei denen durch die Verschiebung in irgendeiner Form lebensverkürzende Folgen zu erwarten sind“, so Borchmann.

Das Gesundheitsministerium rechnet damit, dass die Krankenhäuser angesichts der aktuellen Entwicklung der Infiziertenzahlen und des zunehmenden Anteils älterer Patienten vermehrt dazu übergehen, Elektivleistungen – also planbare Operationen – zurückzustellen.

